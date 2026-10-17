دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشور، صبح امروز با حضور در منطقه واوان اسلامشهر از ۳۵۸۱ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی بهره‌برداری کرد.

برگزاری آئین بهره برداری از ۳۵۸۱ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی در اسلامشهر

برگزاری آئین بهره برداری از ۳۵۸۱ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی در اسلامشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آئین بهره برداری از ۳۵۸۱ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی صبح امروز با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در منطقه واوان اسلامشهر برگزار شد.

در این مراسم که وزیر آموزش و پرورش، استاندار تهران و فرماندار اسلامشهر نیز حضور داشتند، رئیس جمهور به کلاس دانش آموزان رفت و از نزدیک با دانش آموزان صحبت و روند آموزشی آنها را بررسی کرد.