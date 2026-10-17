پروانه رضایی، پرستار بیمارستان شهید بهشتی کاشان، ۲۱ سال از عمر حرفه‌ای خود را وقف خدمت به بیماران، به‌ویژه کودکان، کرده است.

روایتی از وقف خدمت به بیماران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ خانم رضایی از پرستاران باسابقه بیمارستان شهید بهشتی کاشان است که طی ۲۱ سال فعالیت در این مرکز درمانی، در بخش کودکان به ارائه خدمات پرستاری و مراقبت از بیماران مشغول بوده است

شهرستان کاشان دارای پنج بیمارستان فعال و بیش از هزار و ۵۰۰ پرستار است که در شرایط عادی و بحران‌هایی همچون جنگ، سیل، زلزله و همه‌گیری کرونا، در کنار مردم و برای حفظ سلامت جامعه تلاش کرده‌اند.

حضور مستمر این نیرو‌های متعهد در شرایط دشوار، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری و نقش مهم جامعه پرستاری در خدمت‌رسانی به مردم ایران است.