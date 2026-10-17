مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان‌غربی از ثبت ۷۳ مورد تخلف فنی و تخصصی در تأسیسات گردشگری استان طی نیمه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرتضی صفری گفت: در جریان اقدامات نظارتی، ۵۹ مورد تعلیق و پلمب واحدهای اقامتی و سایر واحدها و ۱۴ مورد تعلیق یا لغو پروانه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری انجام شده است.

وی با اشاره به تخلفات فنی و تخصصی شناسایی‌شده در حوزه گردشگری اظهار کرد: بیشترین تخلفات مربوط به تمدیدنکردن به‌موقع پروانه بهره‌برداری، ثبت آمار، محل فعالیت و رعایت‌نکردن مقررات تورگردانی بوده است.

صفری تعداد نظارت و بازرسی از تأسیسات گردشگری را در این بازه زمانی ۲۷۴ بازدید بیان کرد و افزود: در راستای نظارت بر فعالیت تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی، ۱۱۸ مورد تذکر و ۱۴۳ مورد اخطار نیز ثبت شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان‌غربی با اشاره به شکایت‌های ثبت‌شده از خدمات گردشگری استان بیان کرد: ۵۱ شکایت از طریق سامانه ۰۹۶۲۹ و ۲۴ شکایت نیز از دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری دریافت شده که به تمامی این شکایت‌ها رسیدگی و اقدامات لازم انجام شده است.

صفری با بیان اینکه میانگین زمان رسیدگی به شکایت‌های گردشگران در استان کمتر از ۱۵ روز است، افزود: شهرستان‌های ارومیه و خوی بیشترین تعداد شکایت‌های گردشگری را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت نظارت بر عملکرد واحدهای گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی، رسیدگی به شکایت‌ها و پیگیری تخلفات را از محورهای نظارت بر فعالیت این مجموعه‌ها دانست.