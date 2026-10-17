یک واحد صنفی کبابی در شهرستان هندیجان به دلیل رعایت‌نکردن ضوابط بهداشتی دامپزشکی، با دستور مقام قضایی پلمب و پرونده تخلف آن به مراجع قضایی ارجاع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد نری‌میسا، رییس اداره دامپزشکی شهرستان هندیجان، از پلمب یک واحد صنفی کبابی به دلیل تخلفات بهداشتی و معرفی متصدی آن به مراجع قضایی خبر داد.

وی اظهار کرد: در راستای تشدید نظارت‌های بهداشتی بر مراکز عرضه و طبخ فرآورده‌های خام دامی و صیانت از سلامت شهروندان، بازرسی از واحد‌های صنفی شهرستان با جدیت دنبال می‌شود.

نری‌میسا افزود: در جریان بازرسی کارشناسان دامپزشکی در قالب گشت‌های مشترک با اعضای کمیته نظارت بر بازار، تخلفات بهداشتی یک واحد کبابی شناسایی شد که در پی آن، با دستور مقام قضایی، این واحد پلمب و پرونده تخلف برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

رییس اداره دامپزشکی هندیجان با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان بهداشتی تصریح کرد: نظارت بر سلامت فرآورده‌های خام دامی از مرحله تولید تا عرضه و مصرف ادامه دارد و با هرگونه تخلف تهدیدکننده سلامت مصرف‌کنندگان، مطابق ضوابط قانونی برخورد می‌شود.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی و واحد‌های طبخ غذا، موضوع را برای بررسی و پیگیری به اداره دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند.