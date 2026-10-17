به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ آبتین طاهری با تاکید بر ضرورت صیانت از اراضی کشاورزی به‌عنوان سرمایه‌ای ملی و زیربنای امنیت غذایی اظهار کرد: اراضی کشاورزی از منابع ارزشمند و تجدیدناپذیر کشور به شمار می‌رود که حفاظت از آنها نقش مهمی در تامین امنیت غذایی، پایداری تولید محصولات کشاورزی و حفظ ظرفیت‌های اقتصادی این بخش دارد از این‌رو هرگونه تغییرکاربری این اراضی باید در چارچوب ضوابط قانونی و پس از اخذ مجوز‌های لازم انجام شود.

‌وی افزود: اخذ مجوز قانونی پیش از هرگونه تغییرکاربری و پرداخت عوارض مربوطه، از الزامات قانونی این فرآیند است و متقاضیان باید پیش از هرگونه اقدام، مراحل قانونی را از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری کنند؛ هرگونه تغییرکاربری بدون مجوز نیز می‌تواند زمینه‌ساز برخورد قانونی و تخریب ظرفیت‌های ارزشمند اراضی کشاورزی شود.

سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بیان کرد: میزان عوارض توسط کمیسیون تقویم و ارزیابی و بر اساس قیمت روز زمین پس از تغییر کاربری و با در نظر گرفتن شاخص‌هایی همچون موقعیت مکانی، میزان دسترسی به خدمات و زیرساخت‌ها و ارزش کاربری‌های مشابه تعیین می‌شود.

‌وی با تاکید بر اینکه پرداخت عوارض جایگزین اخذ مجوز قانونی نیست ادامه داد: متقاضیان باید پیش از تغییرکاربری، مجوز‌های لازم را دریافت کنند و رعایت ضوابط قانونی و پرداخت عوارض تعیین‌شده از الزامات اجرای طرح‌های مشمول قانون است.

طاهری خاطرنشان کرد: صیانت از اراضی کشاورزی، مسئولیتی مشترک و ضرورتی برای حفظ امنیت غذایی نسل امروز و آینده است و از شهروندان و بهره‌برداران انتظار می‌رود با رعایت قوانین و خودداری از هرگونه تغییرکاربری غیرمجاز، در حفاظت از این سرمایه ملی مشارکت کنند.

بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری این اراضی در خارج از محدوده قانونی شهر‌ها و شهرک‌ها، جز در موارد ضروری و با طی مراحل قانونی، ممنوع است.

بررسی درخواست‌ها و تشخیص ضرورت تغییر کاربری بر عهده کمیسیون قانونی مربوطه است و تغییر کاربری غیرمجاز می‌تواند به توقف عملیات و پیگیری قضایی منجر شود.