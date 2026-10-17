به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در جشنواره هنری مرشدان ایران زمین به میزبانی ایلام که با هدف استعدادیابی هنرجویان و علاقمندان به این هنر ایرانی و اصیل برای ارتقای سطح هنری و موسیقیایی در هنر مرشدی و باحضور بیش از ۱۴۵ شرکت کننده از ۱۸ استان کشور برگزار شد، مرشدان اعزامی هیئت ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی خراسان جنوبی خوش درخشیدند.

در بخش مرشدان برتر در رده سنی جوانان محمد عرفان شمس آبادی نماینده استان با اجرای تحسین برانگیز توانست سردم سیمین این دوره از جشنواره را با نظر داوران از آن خود کند.

همچنین در بخش مرشدان برتر در رده سنی نونهالان بشیر عابدی دیگر نماینده خراسان جنوبی توانست سردم سیمین این دوره از جشنواره مرشدی را کسب کند.