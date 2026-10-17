مدیرکل دفتر علوم داده‌های مالیاتی از اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی در مهلت مقرر خبر داد و گفت: اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه و ابلاغ مالیات این واحد‌ها هنوز از سوی سامانه املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی ارسال نشده است.

مرضیه جعفری، مدیرکل دفتر علوم داده‌های مالیاتی، درگفتگو با خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به تأخیر در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: با وجود تعیین مهلت قانونی برای ابلاغ مالیات این واحد‌ها تا پایان تیرماه، اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی از سوی سامانه املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی ارسال نشده است.

وی افزود: قانون مالیات بر خانه‌های خالی با هدف مقابله با احتکار مسکن و ترغیب مالکان به عرضه واحد‌های خالی به بازار تصویب شده است، اما به دلیل نرسیدن اطلاعات مورد نیاز، اجرای این قانون در مهلت مقرر برای سال ۱۴۰۴ امکان‌پذیر نشده است.

جعفری با اشاره به اطلاعات مربوط به سال‌های گذشته نیز گفت: اطلاعات مربوط به سال ۱۴۰۳ هم پیش‌تر، خارج از مهلت مقرر به سازمان امور مالیاتی ارسال شده بود.