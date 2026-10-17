به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرماندار شهرستان مسجدسلیمان گفت: این خدمات برای بیمارستان ۲۲ بهمن، مرکز بهداشت نفتک، بانک ملی، شرکت گاز و بنیاد شهید با اعتباری افزون بر ۳۵۰ میلیارد ریال اجرا شد.

جاوید شیخ بیان کرد: چهار طرح مخابراتی برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، اجرای فیبر نوری، هوشمندسازی مدارس و احداث سایت‌های تلفن همراه با مجموع اعتبار یکهزار و ۱۵۰ میلیارد ریال در مسجدسلیمان تعریف شده که بخشی از آنها در نیمه نخست امسال به بهره‌برداری رسیده است و بخشی دیگر در مراحل تکمیل قرار دارند.

وی ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در حوزه آموزش نیز در دستور کار قرار گرفته است و در قالب طرح هوشمندسازی مدارس مبتنی بر فناوری فیبرنوری (FTTO)، تعداد ۱۷ مدرسه در شهرستان مسجدسلیمان با اعتباری افزون بر ۳۰۰ میلیارد ریال تحت پوشش قرار گرفتند.

فرماندار مسجدسلیمان افزود: توسعه این زیرساخت می‌تواند زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و امکانات آموزشی مبتنی بر ارتباطات پرسرعت را در مدارس فراهم کند.

شیخ با اشاره به توسعه شبکه تلفن همراه سایت هوانیروز با اعتباری افزون بر ۲۵۰ میلیارد ریال بیان کرد: راه‌اندازی این سایت، بخشی از برنامه توسعه زیرساخت‌های تلفن همراه در شهرستان به شمار می‌رود که با هدف بهبود خدمات ارتباطی در محدوده تحت پوشش آن اجرا شده است.

وی ادامه داد: احداث سایت تلفن همراه گچ خلج با اعتباری افزون بر ۲۵۰ میلیارد ریال در مراحل پایانی قرار دارد که بهره‌برداری از این طرح می‌تواند به توسعه دسترسی به خدمات تلفن همراه در محدوده روستایی موردنظر کمک کند.

فرماندار مسجدسلیمان به اخذ مجوز نصب سایت جدید تلفن همراه در بازار تمبی نیز اشاره کرد و گفت: با صدور این مجوز، امکان پیگیری مراحل بعدی اجرای طرح فراهم شده و این طرح در شمار برنامه‌های توسعه آتی شبکه تلفن همراه شهرستان قرار گرفته است.

شیخ تاکید کرد: تداوم اجرای این پروژه‌ها و تکمیل طرح‌های باقی‌مانده، می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های ارتباطی مراکز خدماتی و آموزشی و گسترش دسترسی شهروندان مناطق شهری و روستایی به خدمات تلفن همراه کمک کند.

در حال حاضر یک و نیم‌میلیون ظرفیت اشتراک مخابرات در استان خوزستان وجود دارد که یک‌میلیون مشترک از شبکه مسی استفاده می‌کنند و با توجه به محدودیت‌های این فناوری، هدف‌گذاری اصلی جمع‌آوری این شبکه و جایگزینی آن با فیبر نوری برای منازل و کسب‌وکار‌ها است.