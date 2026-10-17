به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، در این مراسم، ۲۷ پروژه آموزشی، پرورشی و ورزشی شامل ۱۴۳ کلاس درس با زیربنای ۲۳ هزار مترمربع در سطح استان قزوین به بهره‌برداری رسید.

از جمله مهم‌ترین این طرح‌ها، افتتاح مدرسه ۹ کلاسه زنده‌یاد خانم پناهی در شهر قزوین است که با زیربنای یک‌هزار و ۸۰۵ مترمربع و با مشارکت نیک‌اندیشانه خانم ناهید پناهی به فضای آموزشی استان افزوده شد.

بهسازی هزار و ۳۰۰ کلاس درس در قالب طرح شهید عجمیان، احداث ۵۲ نیروگاه خورشیدی در مدارس با همکاری شرکت توزیع نیروی برق، محوطه‌سازی و آسفالت ۱۰۰ هزار مترمربع از محوطه‌های آموزشی، بهسازی و ایمن‌سازی سیستم گرمایشی ۶۷۰ کلاس درس، اجرای ۸۰ هزار مترمربع ایزوگام و همچنین خرید و توزیع ۸۱۰ میلیارد ریال تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی، از دیگر اقدامات شاخص استان قزوین در مسیر تحقق نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی است.

این مراسم با حضور مسئولان استانی در مدرسه نوساخت زنده‌یاد خانم پناهی برگزار شد.