به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فیروزکوهی با مقایسه تعهد اشتغال شهرستان‌ها در سال جاری و سال گذشته گفت: تعهد ایجاد اشتغال در شهرستان‌ها به دلیل شرایط خاص کشور امسال نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

او افزود : ۹۰۶ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی ماده ۹۵ قانون بند یک از منابع استانی در سال ۱۴۰۵ به ۱۱ دستگاه این شهرستان اختصاص یافت و سهم هر دستگاه برای ایجاد فرصت‌های شغلی نیز به طور دقیق تعریف شد.

وی، با اشاره به اعتبار اشتغال تخصیصی به دستگاه‌های مختلف این شهرستان اظهارکرد: سهم اعتبار اشتغال بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱۲۰ میلیارد ریال، کمیته امداد ۲۰ میلیارد ریال، بهزیستی ۶۱ میلیارد ریال، بسیج سازندگی ۹۰ میلیارد ریال، بنیاد برکت ۱۲۰ میلیارد ریال و بنیاد علوی ۱۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است.

فیروزکوهی گفت : ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار تسهیلات اشتغالزایی به قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه، ۶۰ میلیارد ریال به سازمان امور عشایر، ۳۰ میلیارد ریال به اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ۵۸ میلیارد ریال به معاونت روستایی و ۱۴۷ میلیارد ریال به دبیرخانه مشاغل خانگی دزفول تخصیص شده است.