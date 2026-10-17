به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم شب شعر حافظ به همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در قطر، با حضور سفیر ایران، تاجیکستان و دیپلمات‌های افغانستانی، حافظ‌شناسان و جمعی از شاعران و شخصیت‌های فرهنگی از کشور‌های مختلف، در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوحه برگزار شد.

در این مراسم علی صالح‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر، نورمراد محمدعلی سفیر تاجیکستان، نمایندگان سفارت أفغانستان به همراه مسئولان فرهنگی سفارتخانه‌های دو کشور، حافظ‌پژوهان و شاعران و علاقه‌مندان به ادبیات زبان و ادبیات فارسی از کشور‌های ایران، قطر، تاجیکستان، افغانستان، موریتانی و هند حضور داشتند.

این محفل ادبی با هدف پاسداشت مقام حافظ شیرازی، بازخوانی جایگاه او در فرهنگ و ادبیات فارسی و تأکید بر ظرفیت شعر و ادب فارسی در تقویت پیوند‌های فرهنگی میان ملت‌ها برگزار شد.

علی صالح‌آبادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر، با تأکید بر جایگاه و پایگاه حافظ شیرازی در فرهنگ و ادبیات فارسی، به پیوند‌های تاریخی و فرهنگی کشور‌های فارسی‌زبان پرداخت.

وی در این چارچوب بر اهمیت حافظ به‌عنوان یکی از چهره‌های ماندگار ادبیات فارسی و نقش آثار او در استمرار پیوند‌های فرهنگی میان ملت‌هایی تأکید کرد که زبان و ادب فارسی در تاریخ و هویت فرهنگی آنها جایگاهی برجسته دارد.

حافظ شیرازی از معدود شاعران کلاسیک است که آثارش در طول قرن‌ها از مرز‌های جغرافیایی فراتر رفته و در حوزه‌های فرهنگی گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. دیوان او نه‌تنها بخشی از میراث ادبی ایران، بلکه از سرمایه‌های مشترک فرهنگی در گستره زبان فارسی به شمار می‌رود.

حضور سفیران ایران، تاجیکستان و افغانستان در این مراسم، اهمیت این میراث مشترک را برجسته کرد. زبان فارسی در تاریخ فرهنگی این سه کشور نقشی بنیادین داشته و آثار شاعرانی همچون حافظ، سعدی، فردوسی و مولانا بخشی از حافظه ادبی مشترک ملت‌های این حوزه فرهنگی را شکل داده است.

در ادامه مراسم، نورمراد محمدعلی، سفیر تاجیکستان، نیز درباره حافظ شیرازی و جایگاه او سخن گفتند. وی اظهار داشت حضور نمایندگان دیپلماتیک سه کشور در بزرگداشت حافظ، جلوه‌ای از پیوند‌های تاریخی و ادبی میان ایران، افغانستان و تاجیکستان هست؛ پیوند‌هایی که در طول قرن‌ها از طریق زبان، شعر، ادبیات و سنت‌های فرهنگی استمرار یافته‌اند. چنین برنامه‌هایی فرصتی برای تقویت شناخت متقابل و گسترش تعاملات فرهنگی میان کشور‌ها فراهم می‌کنند. شعر حافظ با مضامین انسانی و ظرفیت معنایی گسترده خود، زمینه‌ای مشترک برای گفت‌و‌گو میان فرهنگ‌ها ایجاد می‌کند و می‌تواند فراتر از تفاوت‌های ملی و جغرافیایی، مخاطبان را در یک فضای ادبی مشترک گرد هم آورد. نور مراد سخنان خود را با قرائت ابیاتی از حافظ به پایان رساند.

آقای غلامحسین احمدی سرپرست رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در قطر نیز طی گفت‌وگویی، بر جایگاه هویتی حافظ شیرازی در گستره فرهنگی و تمدنی زبان فارسی تأکید کرد و دیوان این شاعر بلندآوازه را از سرمایه‌های ماندگار ادبی و معنوی دانست که می‌تواند نقشی مؤثر در تحکیم پیوند‌های فرهنگی میان مردم ایران، افغانستان، تاجیکستان و دیگر جوامع فارسی‌زبان در سراسر جهان ایفا کند.

حافظ تنها شاعری بزرگ در تاریخ ادبیات ایران نیست؛ او یکی از برجسته‌ترین نماد‌های هویت فرهنگی و ادبی مشترک در جهان فارسی‌زبان به شمار می‌رود. دیوان او، همچون گنجینه‌ای سرشار از حکمت، معرفت، عشق، آزاداندیشی و زیبایی، از مرز‌های جغرافیایی و سیاسی فراتر رفته و در حافظه تاریخی و فرهنگی ملت‌های گوناگون جایگاهی ماندگار یافته است.

حافظ به ایران تعلق دارد، اما میراث او در انحصار هیچ مرز و سرزمینی نیست. شعر او در ایران، افغانستان، تاجیکستان و دیگر جوامع فارسی‌زبان، حضوری زنده و اثرگذار دارد و نسل‌های پی‌درپی را به سرچشمه‌های مشترک زبان، اندیشه و فرهنگ پیوند می‌دهد. این گستره فرهنگی نشان می‌دهد که زبان فارسی، افزون بر آنکه ابزار ارتباط و بیان اندیشه است، بستری برای شکل‌گیری خاطره تاریخی مشترک، همدلی انسانی و پیوند میان ملت‌ها نیز به شمار می‌رود.

بزرگداشت حافظ صرفاً یادآوری نام و آثار یک شاعر بزرگ نیست؛ بلکه فرصتی برای بازشناسی میراث مشترک فرهنگی و تقویت پیوند‌های میان ملت‌هایی است که در طول قرن‌ها از سرچشمه‌های غنی زبان و ادب فارسی بهره برده‌اند. این میراث می‌تواند زمینه‌ساز گسترش شناخت متقابل، تقویت همدلی و توسعه تعاملات فرهنگی و ادبی میان جوامع فارسی‌زبان باشد.

رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در قطر نیز با باور به ظرفیت زبان و ادب فارسی در تقویت پیوند‌های میان ملت‌ها، بر اهمیت گسترش برنامه‌های فرهنگی مشترک، معرفی مفاخر ادبی و فراهم ساختن زمینه تعامل میان ادیبان، پژوهشگران و دوستداران زبان فارسی تأکید دارد. در پایان، امیدوارم این نشست فرصتی برای پاسداشت مقام والای حافظ، تعمیق شناخت ما از میراث مشترک زبان فارسی و تقویت دوستی و همدلی میان ملت‌ها باشد. حافظ با کلام جاودانه خود به ما می‌آموزد که شعر و فرهنگ می‌توانند فراتر از مرز‌ها حرکت کنند و انسان‌ها را حول ارزش‌های مشترک گرد هم آورند.

در این مراسم، شاعران و علاقه‌مندانی از جمهوری اسلامی ایران، قطر، تاجیکستان، افغانستان، موریتانی و هند حضور داشتند. مشارکت چهره‌های فرهنگی از کشور‌های مختلف، به این محفل ادبی جلوه‌ای بین‌المللی بخشید و ظرفیت شعر فارسی را برای ایجاد ارتباط میان فرهنگ‌ها برجسته ساخت. حضور شاعران از کشور‌های فارسی‌زبان، یادآور پیوند‌های تاریخی و ادبی این جوامع با میراث حافظ بود؛ در حالی که مشارکت نمایندگان دیگر کشور‌ها نیز زمینه‌ای برای معرفی گسترده‌تر ادبیات فارسی و تقویت تعاملات فرهنگی فراهم می‌کرد.