سخنگوی هیئت رئیسه، اعلام کرد: جلسه فردا یکشنبه به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه، اعلام کرد: جلسه فردا یکشنبه به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این جلسه بررسی صلاحیت و رای اعتماد به وزیر دفاع نیز در دستور کار قرار دارد.

گودرزی در تشریح کیفیت جلسه رای اعتماد گفت: نمایندگان موافق و مخالف فرصت خواهند داشت دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره صلاحیت، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع مطرح کنند. همچنین وزیر پیشنهادی دفاع نیز فرصت خواهد داشت تا با ارائه توضیحات و تشریح برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود به پرسش‌های مطرح‌شده پاسخ دهد.

گودرزی تأکید کرد: در پایان جلسه، رای‌گیری درباره صلاحیت و اعطای رای اعتماد به وزیر دفاع با مشارکت نمایندگان مجلس انجام خواهد شد و نتیجه آن، تکلیف ادامه فعالیت وزیر پیشنهادی در این مسئولیت را مشخص خواهد کرد.