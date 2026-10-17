مانور اطفای حریق، ایمنی و امداد و نجات با حضور تیم مدیریت بحران و تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله شرکت گاز، آتش نشانی، اورژانس، هلال احمر، راهنمایی و رانندگی و یگان امداد شهرستان دنا در سی سخت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، احسان دانشی معاون فرماندار دنا گفت: این مانور در راستای تحقق اهداف پدافند غیرعامل و حفظ آمادگی کارکنان شرکت گاز ناحیه دنا و دیگر دستگاه‌های خدمات‌رسان برای مقابله با بحران آتش‌سوزی و انفجار، با همکاری تیم واکنش سریع مدیریت بحران، اورژانس، آتش‌نشانی، هلال‌احمر و پلیس راه برگزار شد و بر اساس سناریوی از پیش طراحی‌شده در چند مرحله اجرا گردید.

شهابی فر، مدیر شرکت گاز ناحیه دنا نیز گفت: هدف از اجرای این مانور، آمادگی و افزایش آگاهی نیرو‌های شرکت گاز و دیگر دستگاه‌های خدمات رسان است که امروز با آمادگی کامل در این مانور حاضر شدند و عملیات را انجام دادند.