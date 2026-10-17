\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644\u00a0\u0648\u0642\u062a\u06cc \u062d\u062c\u0627\u0628\u060c \u067e\u0634\u062a \u062f\u0631\u0650 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0648 \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632 \u0627\u0632 \u0648\u0631\u0648\u062f \u0628\u0647 \u06a9\u0644\u0627\u0633 \u0628\u0627\u0632 \u0645\u06cc\u200c\u0645\u0627\u0646\u062f\u060c \u067e\u0631\u0633\u0634\u06cc \u062c\u062f\u06cc \u0645\u0637\u0631\u062d \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f: \u0645\u0631\u0632 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u0642\u0631\u0631\u0627\u062a \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u06cc \u0648 \u062d\u0642 \u062a\u062d\u0635\u06cc\u0644 \u06a9\u062c\u0627\u0633\u062a\u061f\u00a0\n\u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0646\u0627\u0642\u0634\u0647 \u062d\u062c\u0627\u0628 \u062f\u0631 \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646\u061b \u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0627\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0628\u0647 \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0636\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n \n\u062d\u062c\u0627\u0628 \u067e\u0634\u062a \u062f\u0631 \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646\u061b \u0645\u0646\u0627\u0642\u0634\u0647 \u0627\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0634\u0639\u0644\u0647 \u0648\u0631 \u0634\u062f\n