۴۰ طرح آموزشی استان ایلام شامل ۱۳۳ کلاس درس با اعتبار ۴۸۱ میلیارد تومان، در آیین افتتاح مدرسه روستای چالاب شهرستان مهران به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در آیین افتتاح مدرسه روستای چالاب شهرستان مهران «جلال حمره» مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام اظهار کرد: در بازه زمانی مهرماه ۱۴۰۳ تا سال ۱۴۰۵، ۴۰ طرح آموزشی شامل ۱۳۳ کلاس درس با زیربنای ۱۳ هزار و ۹۵۵ مترمربع و اعتبار ۴۸۱ میلیارد تومان در استان به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح‌های آموزشی استان در شرایط دشوار ناشی از جنگ، تورم و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز متوقف نشد، افزود: نتیجه تلاش مجموعه نوسازی مدارس، حمایت مدیریت استان و مشارکت خیرین، امروز در قالب فضا‌های آموزشی جدید به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل نوسازی مدارس ایلام با اشاره به اجرای نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی استان تصریح کرد: این نهضت بر اساس نیازسنجی و شناسایی مسائل حوزه فضا‌های آموزشی، با هدف اجرای ۱۲۴ طرح شامل ۴۹۰ کلاس درس و بیش از ۵۳ هزار مترمربع زیربنا آغاز شده است.

حمره ادامه داد: در مرحله نخست این نهضت، ۴۰ فضای آموزشی با ۱۳۱ کلاس درس تحویل شد و در مرحله دوم نیز ۴۰ طرح دیگر شامل ۱۳۳ کلاس درس و نزدیک به ۱۴ هزار مترمربع زیربنا به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به نقش خیرین در توسعه فضا‌های آموزشی استان گفت: در طرح‌های مرحله دوم، خیرین مدرسه‌ساز ۲۱۹ میلیارد تومان مشارکت داشته‌اند و این رقم بیانگر نقش مؤثر مشارکت‌های مردمی در پیشبرد برنامه‌های توسعه فضا‌های آموزشی است.

مدیرکل نوسازی مدارس ایلام، بنیاد علوی، بنیاد برکت و انجمن حامی را از دیگر مجموعه‌های مشارکت‌کننده در این زمینه برشمرد و خواستار ورود بیشتر شرکت‌های صنعتی، بانک‌ها و سایر بنگاه‌های اقتصادی به عرصه مدرسه‌سازی در قالب مسئولیت اجتماعی شد.

حمره با بیان اینکه تحقق عدالت آموزشی نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است، تصریح کرد: توسعه فضا‌های آموزشی تنها بر عهده یک دستگاه نیست و مجموعه‌های اجرایی استان باید متناسب با وظایف و ظرفیت‌های قانونی خود در تأمین منابع، تکمیل زیرساخت‌ها و پیشبرد این نهضت همکاری کنند.

وی به اقدامات انجام‌شده برای بهسازی و تجهیز مدارس موجود اشاره کرد و گفت: در قالب طرح شهید عجمیان، بیش از ۲۲۰ مدرسه با بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ کلاس درس، مشمول اقدامات تعمیراتی، بهسازی و زیباسازی شده‌اند.

مدیرکل نوسازی مدارس ایلام افزود: بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده با شرکت ساتبا، اجرای نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی در بیش از ۲۰۰ مدرسه استان نیز در دست اجرا و پیگیری است.

حمره با اشاره به ضرورت فراهم‌کردن زیرساخت‌های خدماتی مدارس اظهار کرد: تأمین هزینه انشعابات بر عهده اداره کل نوسازی مدارس است، اما ایجاد شبکه‌ها و زیرساخت‌های موردنیاز در حوزه مسئولیت شرکت‌های خدمات‌رسان قرار دارد؛ ازاین‌رو، همکاری به‌موقع این شرکت‌ها برای بهره‌برداری کامل از مدارس ضروری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز، از جمله آقای حق‌الحکیم و خانم میثاق عبادی و همچنین پیگیری‌های خانم هنجاری در اجرای مدرسه روستای چالاب، مشارکت خیرین را عاملی مؤثر در گسترش فرصت‌های آموزشی دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم و خیرین، زمینه دسترسی همه دانش‌آموزان استان به فضا‌های آموزشی مناسب فراهم شود.