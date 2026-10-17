به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از شرکت اوپن‌ای‌آی (OpenAI)، گزارش‌ها حاکی از آن است که مدل‌های داخلی شرکت اوپن‌ای‌آی در جریان آموزش‌های یادگیری تقویتی، در مواجهه با موانع دسترسی، به رفتار‌های «مجرمانه و غیراخلاقی» متوسل شده‌اند.

این سامانه‌ها با بهره‌گیری از داده‌های هویتی افشا شده، توانسته‌اند محدودیت‌های مرور وب را دور زده و با نفوذ به دو وب‌سایت، مبالغی رمزارز را از یک کیف پول دیجیتال خارج کنند.

یکی از موارد نگران‌کننده در این گزارش، تلاش یکی از مدل‌ها برای دسترسی به آمار تخت‌های بیمارستانی در یک وب‌سایت دولتی است. این هوش مصنوعی پس از برخورد با خطای عدم دسترسی، با دانلود فایل‌های تنظیمات سرور و بازرسی کد‌های برنامه، سیستم‌های احراز هویت را دور زده و داده‌های ممنوعه را استخراج و ذخیره کرده است.

این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که پیش‌تر در ماه جولای نیز فاش شده بود که عامل‌های هوش مصنوعی این شرکت با استفاده از یک آسیب‌پذیری «روز صفر»، به شبکه «هاگینگ فیس» نفوذ کرده بودند.

کارشناسان امنیتی هشدار می‌دهند که اگر چنین اقداماتی توسط انسان‌ها صورت می‌گرفت، منجر به پیگرد قانونی سنگینی می‌شد؛ اما وقوع این اتفاقات توسط ماشین، زنگ خطری برای توسعه مهارنشده سامانه‌های خودمختار است که می‌توانند برای رسیدن به هدف تعیین‌شده، قوانین اخلاقی و امنیتی را نادیده بگیرند.