شهرداری تهران و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با امضای تفاهم‌نامه همکاری، بر توسعه علم و فناوری و استفاده از ظرفیت نخبگان برای حل مسائل شهری تأکید کردند.

تهران با تکیه بر علم و فناوری و همکاری نخبگان شهری هوشمند می شود

تهران با تکیه بر علم و فناوری و همکاری نخبگان شهری هوشمند می شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا زاکانی، شهردار تهران و حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، تفاهم‌نامه همکاری با هدف گسترش تعاملات علمی و فناورانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش‌بنیان در مدیریت شهری امضا کردند.

شهردار تهران، با اشاره به ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی پایتخت گفت: باید از ظرفیت علم و فناوری برای رفع مسائل شهری، ایجاد شرایط مناسب زندگی و حرکت به سمت ایران قوی استفاده کنیم.

علیرضا زاکانی،افزود: تهران با برخورداری از دانشگاه‌های بزرگ و مراکز علم و فناوری، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه فعالیت‌های علمی دارد و می‌تواند با تقویت این ظرفیت‌ها به الگویی برای سایر شهرهای کشور و حتی جهان تبدیل شود.

زاکانی با تأکید بر ضرورت استفاده از علم در مدیریت شهری ادامه داد: هدف این است که با همکاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، نقش علم و فناوری در حل مسائل تهران پررنگ‌تر شود و هویت علمی تازه‌ای برای پایتخت شکل بگیرد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور نیز با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در توسعه فناوری گفت: در معاونت علمی، تغییر مسیر از دانش‌بنیان به سمت قدرت‌بنیان را دنبال می‌کنیم و این حرکت باید از شهرها آغاز شود.

حسین افشین، با اشاره به تحول شهرها از ساختارهای سنتی به شهرهای دیجیتال، دانش‌بنیان و هوش مصنوعی‌محور افزود: تهران این ظرفیت را دارد که در زمینه استفاده از فناوری برای حل مسائل شهری، به الگویی برای سایر شهرهای کشور تبدیل شود.

افشین، امضای این تفاهم‌نامه را گامی مهم برای نزدیک‌تر شدن دانش به نیازهای شهری دانست و گفت: مهم است که شهروندان بتوانند آثار استفاده از علم و فناوری را در زندگی روزمره خود احساس کنند.

معاون علمی رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگان برای حل مسائل شهری تأکید کرد و افزود: این معاونت آمادگی دارد با دریافت مسائل و نیازهای شهر تهران، از طریق بنیاد علم و ظرفیت‌های نخبگانی برای یافتن راه‌حل‌های علمی و فناورانه اقدام کند.

وی با اشاره به ظرفیت مراکز علم و فناوری در تهران، توسعه این مراکز را زمینه‌ساز تحولات بیشتر در شهر دانست و تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش عملکرد شهرها، میزان آسایش شهروندان است.