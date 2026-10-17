معرفی برترینهای رقابتهای ۵۰۰ امتیازی پیکلبال بانوان ایران
پرونده رقابتهای ۵۰۰ امتیازی پیکلبال بانوان کشورمان با معرفی نفرات برتر بسته شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات پیکلبال بانوان کشور پس از ۴ روز رقابت مدعیان در مجموعه پدل زون استان البرز با معرفی برترینها به پایان رسید.
برترینهای این مسابقات به شرح زیر است؛
رده انفرادی ۳۵+ سال
نفر اول – زهرا خوش خو از استان فارس
نفر دوم – ترانه مهران از استان مازندران
نفر سوم – طاهره فواصلی از استان خوزستان
رده انفرادی +۱۷ سال
نفر اول – کیانا هاشمی از استان البرز
نفر دوم – هانیه هویدا از استان یزد
نفر سوم – مدیا مسگری از استان تهران
رده دونفره +۱۷ سال
تیم اول – کیانا هاشمی (البرز) – هانیه هویدا (یزد)
تیم دوم – مدیا مسگری (تهران) – نگار سعیدی (گلستان)
تیم سوم – زهرا خوش خو (فارس) – ارغوان سپهر (تهران)