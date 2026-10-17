رئیس کل دادگستری تهران گفت: امکانات و نیروی انسانی موجود با حجم و دشواری مأموریت‌های دادگستری استان تناسب ندارد و در حال حاضر کمتر از ۵۱ درصد پست‌های قضایی استان دارای متصدی است؛ ضمن اینکه چارت‌های سازمانی نیز متناسب با شرایط و نیازهای فعلی مجموعه نیستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ناصر عتباتی با تأکید بر ضرورت حمایت ویژه معاونت راهبردی قوه قضاییه از دادگستری استان تهران، افزود: تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، تقویت امکانات و تجهیزات و بازنگری در ساختار‌های سازمانی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و افزایش بهره‌وری مجموعه قضایی خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین نوسازی تجهیزات و رفع مشکلات نرم‌افزاری را ضروری دانست و تصریح کرد: دسترسی سریع و دقیق قضات به اطلاعات مورد نیاز، از عوامل مؤثر در تسریع رسیدگی‌ها، کاهش اطاله دادرسی و افزایش کارآمدی فرایند‌های قضایی است.

عتباتی با اشاره به ضرورت توسعه ارجاع هوشمند پرونده‌ها تأکید کرد: اجرای برنامه‌های تحولی و استفاده از فناوری‌های نوین باید متناسب با توان و ظرفیت واقعی شعب قضایی انجام شود؛ چراکه اجرای ارجاع هوشمند بدون تقویت نیروی انسانی و امکانات، می‌تواند موجب افزایش فشار کاری بر برخی واحد‌های قضایی شود.

رئیس کل دادگستری تهران با اشاره به وجود حدود یک میلیون فقره گزارش و پرونده رسوبی و کارتابلی در استان تهران، تعیین تکلیف این پرونده‌ها را از اولویت‌های مهم مجموعه قضایی برشمرد و بر ضرورت جلوگیری از گردش غیرضروری پرونده‌ها، نظارت مستمر بر فرایند رسیدگی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای کاهش اطاله دادرسی تأکید کرد.

عتباتی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مسن، پیگیری مستمر پرونده‌های دارای اولویت و اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره پرونده‌های مهم تأکید کرد و خواستار تقویت هماهنگی میان بخش‌های مختلف دادگستری استان برای پیشبرد برنامه‌ها و رفع موانع موجود شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت کاهش جمعیت کیفری، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در پرونده‌های واجد شرایط قانونی و بهره‌گیری از ظرفیت کیفرخواست شفاهی را از راهکار‌های مؤثر برای تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و استفاده مناسب از ظرفیت‌های قانونی دانست.

عتباتی صیانت از حقوق عامه و بیت‌المال، مقابله با زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی اراضی، حمایت قانونی از تولید و توسعه داوری‌های تخصصی با هدف کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی را از دیگر محور‌های مهم فعالیت مجموعه قضایی استان برشمرد.

عتباتی در همین راستا، جلوگیری از تصرف حدود ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی در پاکدشت را نمونه‌ای از اقدامات انجام‌شده در راستای حفاظت از حقوق عمومی و صیانت از اموال بیت‌المال عنوان کرد.

نشست مشترک شورای معاونین دادگستری کل استان تهران با معاونت راهبردی قوه قضاییه، با هدف بررسی عملکرد دادگستری استان تهران در مسیر اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، با حضور صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضاییه، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، اعظمی، قائم‌مقام معاون راهبردی قوه قضاییه، جعفری، قائم‌مقام رئیس کل دادگستری استان تهران، سروی، رئیس کل محاکم تهران و جمعی از مسئولان و مدیران قضایی برگزار شد.