به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر کوه چنار گفت: در گزارشی مبنی بر سقوط فردی ۳۵ ساله در ارتفاعات کوه‌های روستای تل میلک به هلال‌احمر، نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند.

سجاد امیرزاده افزود: نجاتگران پس از پیمایش و عبور از مسیر‌های سخت به مصدوم دسترسی پیدا کردند و پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی و تثبیت وضعیت مصدوم، وی را به دامنه کوه انتقال و برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.