استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای استان، رفع موانع اجرایی و پیگیری جدی طرح‌های عمرانی، اقتصادی، آموزشی و سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،رضا رحمانی در جلسه شورای مدیران استانداری آذربایجان‌غربی، با اشاره به اهمیت هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مستمر مصوبات و تبدیل تصمیم‌ها به اقدامات عملی را از ضرورت‌های پیشبرد برنامه‌های استان عنوان کرد.

رحمانی ادامه داد:توسعه زیرساخت‌ها، رسیدگی به مسائل و نیاز‌های مردم، بهبود فضا‌های آموزشی و رفع مشکلات مدارس از جمله موضوعاتی است که در مسیر توسعه استان و ارتقای کیفیت خدمات عمومی اهمیت دارد و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری دستگاه‌های مسئول است.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان برای ایجاد فرصت‌های جدید توسعه‌ای تأکید کرد؛ ظرفیت‌هایی که با برنامه‌ریزی هدفمند و پیگیری مؤثر می‌توانند در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود شرایط زندگی مردم نقش‌آفرین باشند.

در این نشست، روند اجرای برنامه‌ها و اولویت‌های اجرایی استان مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تعامل بیشتر مدیران، تسریع در رسیدگی به مسائل و پرهیز از تأخیر در اجرای برنامه‌ها تأکید شد.