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دادستان تهران گفت: مدیران حوزههای قضایی باید با بررسی وضعیت انبارها، در صورت مشاهده قصور یا ترک فعل احتمالی، موضوع را از مجاری قانونی پیگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی بر لزوم تعیین تکلیف اشیا و اموال توقیفی موجود در مراجع انتظامی، نزد ضابطان و در شعب قضایی نیز تأکید کرد و خواستار اجرای دقیق دستورالعملهای مربوط به نگهداری، حفاظت و تعیین تکلیف این اموال شد.
دادستان تهران تعیین تکلیف وسایل نقلیه رسوبی در پارکینگها را نیز از موضوعات مهم نظارت قضایی برشمرد و با اشاره به تعیین تکلیف بیش از ۶۰ هزار وسیله نقلیه در استان در سالهای گذشته، بر استمرار این اقدامات و پیشگیری از انباشت مجدد خودروهای تعیینتکلیفنشده تأکید کرد.
تأکید بر اجرای دقیق مصوبات و ارزیابی مستمر نتایج
صالحی در پایان، پیگیری مستمر مصوبات نشست شورای فصلی دادستانی مرکز استان را مورد تأکید قرار داد و خواستار آن شد که دادستانهای حوزههای قضایی و رؤسای دادگاههای بخش، اولویتهای اعلامشده را در قالب برنامههای اجرایی مشخص، زمانبندیشده و قابل ارزیابی دنبال کنند و گزارش نتایج اقدامات را ارائه دهند.
دادستان تهران گفت: تحقق اهداف این نشست مستلزم نظارت میدانی مدیران، شناسایی بهموقع موانع، پیگیری مسئولانه مصوبات و ارزیابی مستمر عملکرد حوزههای قضایی است؛ رویکردی که میتواند ضمن پیشگیری از اطاله دادرسی و ارتقای انضباط اداری، به تسریع در تعیین تکلیف پروندهها، اجرای مؤثر احکام، صیانت از حقوق عامه و افزایش رضایتمندی مردم منجر شود.