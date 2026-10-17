به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی بر لزوم تعیین تکلیف اشیا و اموال توقیفی موجود در مراجع انتظامی، نزد ضابطان و در شعب قضایی نیز تأکید کرد و خواستار اجرای دقیق دستورالعمل‌های مربوط به نگهداری، حفاظت و تعیین تکلیف این اموال شد.

دادستان تهران تعیین تکلیف وسایل نقلیه رسوبی در پارکینگ‌ها را نیز از موضوعات مهم نظارت قضایی برشمرد و با اشاره به تعیین تکلیف بیش از ۶۰ هزار وسیله نقلیه در استان در سال‌های گذشته، بر استمرار این اقدامات و پیشگیری از انباشت مجدد خودرو‌های تعیین‌تکلیف‌نشده تأکید کرد.

تأکید بر اجرای دقیق مصوبات و ارزیابی مستمر نتایج

صالحی در پایان، پیگیری مستمر مصوبات نشست شورای فصلی دادستانی مرکز استان را مورد تأکید قرار داد و خواستار آن شد که دادستان‌های حوزه‌های قضایی و رؤسای دادگاه‌های بخش، اولویت‌های اعلام‌شده را در قالب برنامه‌های اجرایی مشخص، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی دنبال کنند و گزارش نتایج اقدامات را ارائه دهند.

دادستان تهران گفت: تحقق اهداف این نشست مستلزم نظارت میدانی مدیران، شناسایی به‌موقع موانع، پیگیری مسئولانه مصوبات و ارزیابی مستمر عملکرد حوزه‌های قضایی است؛ رویکردی که می‌تواند ضمن پیشگیری از اطاله دادرسی و ارتقای انضباط اداری، به تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها، اجرای مؤثر احکام، صیانت از حقوق عامه و افزایش رضایتمندی مردم منجر شود.