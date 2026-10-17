جریانات مرطوب جنوبی همچنان در روزهای پیانی مهر سبب افزایش رطوبت و شرجی و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در برخی مناطق استان خوزستان می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا اواسط وقت فردا یکشنبه ۲۶ مهر جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل، نیمه جنوبی، بخش‌های مرکزی، غربی و بویژه جاده‌های مواصلاتی تا مرکز استان خواهد شد.

تا روز سه شنبه با توجه به انباشت رطوبت و عبور موج ضعیف بارشی، افزایش ابر در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق در ارتفاعات استان و وزش باد متوسط در برخی نقاط بویژه مناطق شمال غربی، غربی، جنوبی و جنوب شرقی مورد انتظار است. تا روز دوشنبه نوسانات ۱ تا ۲ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.

در شبانه روز گذشته هویزه با دمای ۴۱.۵ و ایذه با دمای ۱۶.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۴۰.۳ و کمینه دمای ۲۲.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.