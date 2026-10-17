پس از منتشر شدن اخبار مربوط به غرق شدن یک کشتی در خلیج فارس و بیرون آوردن تعدادی آیفون ۱۸ توسط صیادان، ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی، چارچوب قانونی تحویل، نگهداری و تعیین تکلیف کالا‌های از آب گرفته‌شده را مشخص کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما بر اساس ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی، اشخاصی که کالایی اعم از داخلی یا خارجی را از آب‌های سرزمینی و مرزی بیرون می‌آورند، مکلف‌اند آن را به نزدیک‌ترین گمرک تحویل دهند. گمرک نیز باید بلافاصله صورت‌جلسه‌ای شامل مشخصات و خصوصیات کالا تنظیم کند و پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار، مراتب را در یک روزنامه کثیرالانتشار آگهی کند.

بر اساس این ماده، افرادی که خود را مالک کالای کشف‌شده می‌دانند، از تاریخ انتشار آگهی یک سال فرصت دارند با ارائه اسناد مالکیت به گمرک مراجعه کنند. در مورد کالا‌های خارجی، پرداخت حقوق ورودی و هزینه‌های بیرون آوردن کالا از آب و سایر هزینه‌های مرتبط نیز برای ترخیص آن پیش‌بینی شده است.

بنابراین، در صورت احراز اینکه آیفون‌های ۱۸ کشف‌شده مشمول ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی هستند، صرف بیرون آوردن این کالا‌ها از آب به معنای تملک آنها توسط یابندگان نیست و تعیین تکلیف قانونی آنها باید از مسیر مقرر در این ماده انجام شود.

مطابق این ماده، اگر تا پایان مهلت یک‌ساله کسی برای مطالبه کالا به گمرک مراجعه نکند، کالا مجهول‌المالک تلقی می‌شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوی ولی فقیه، هزینه‌های مربوط از محل حاصل فروش پرداخت خواهد شد.

همچنین تبصره دوم ماده ۱۵۷ مقرر می‌کند کالا‌های سریع‌الفساد و کالا‌هایی که نگهداری آنها هزینه اضافی یا خطر ایجاد می‌کند، طبق مقررات مربوط به فروش برسند و وجوه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی به‌عنوان سپرده نگهداری شود.