به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، در ارتباط تصویری با رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش مدرسه ۶ کلاسه شهدای بانک رفاه در محله سعیدی کرمان افتتاح شد.

این مدرسه ۵۶۰ متر مربع زیربنا و ۵۴۰۰ مترمربع محوطه و۲۰ میلیارد تومان هزینه ساخته شده که بانک رفاه از محل مسئولیت‌های اجتماعی دو مدرسه در سال ۱۴۰۰ آغاز کرده و مدرسه دیگر ۲۲ بهمن امسال در سعادت‌آباد کرمان افتتاح خواهد شد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان در این مراسم اعلام کرد: امروز گام دوم نهضت ملی مدرسه‌سازی با افتتاح ۲۳۳۱ فضای آموزشی، پرورشی و ورزشی در سراسر کشور به پایان می‌رسد که سهم استان کرمان ۸۲ فضای آموزشی و پرورشی است.

سیدمحمد واعظی‌نژاد گفت: نهضت مدرسه‌سازی در استان کرمان با ۱۹۶ فضای آموزشی و ۱۳۷۵ کلاس درس آغاز شده که ۴۳ مورد پارسال و امسال ۸۲ فضا افتتاح شده است.

بگفته وی: در گام سوم با توجه به پایین بودن فضای آموزشی، ۳۰ طرح دیگر به نهضت اضافه شده و سال آینده هر ۱۰۰ طرح باقیمانده از نهضت مدرسه‌سازی افتتاح می شود

واعظی‌نژاد گفت: امروز مدرسه ۶ کلاسه شهدای بانک رفاه افتتاح شد که با مشارکت این بانک در سال ۱۴۰۰ کلنگ‌زنی شده بود.

محمد علی طالبی استاندار کرمان نیز در آیین بهره‌برداری از دبستان خیرساز شهدای بانک رفاه کارگران خاطرنشان کرد:افتتاح همزمان ۸۲ طرح در استان کرمان، نشان‌دهنده عزم جدی منطقه برای رفع نابرابری‌های فضا‌های آموزشی است.