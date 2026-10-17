دومین دوره نمایشگاه بین‌المللی «شیراز اکسپو ۲۰۲۶» پس از شش روز برگزاری فشرده، شامگاه جمعه ۲۴ مهرماه با امضای ۵۰۰ تفاهم‌نامه همکاری میان تولیدکنندگان ایرانی و هیئت‌های خارجی به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در روز‌هایی که تجارت خارجی کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند راهکار‌های خلاقانه، تمرکززدایی از پایتخت و فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه‌ای است، شیراز اکسپو ۲۰۲۶ نمادی از پویایی و دیپلماسی فعال اقتصادی در جنوب کشور بود؛ رویدادی که نشان داد پیوند ظرفیت‌های تولیدی استان فارس با بازار‌های پیرامونی، راهکاری عملیاتی برای بی‌اثر کردن فشار‌های اقتصادی و بازتعریف زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای است.

قرارداد‌های تجاری و تحول در روش‌های مذاکره

یکی از مشخصه‌های بارز این دوره، گذار از غرفه‌داری سنتی به سمت روش‌های علمی مذاکره میان شرکت‌ها بود.

محسن نهاوندی، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس، با اشاره به دستاورد‌های این دوره اظهار کرد: در این نمایشگاه ۳۰۰ تاجر و بازرگان از ۱۴ کشور شامل کشور‌های حوزه خلیج فارس، کشور‌های مشترک‌المنافع (CIS)، کشور‌های آفریقایی و همچنین پاکستان و افغانستان حضور یافتند و در جریان مذاکرات فشرده شش‌روزه، ۵۰۰ تفاهم‌نامه همکاری در حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی، دانش‌بنیان و تجاری با شرکت‌های ایرانی به امضا رسید.

وی با تأکید بر ضرورت به‌کارگیری ابزار‌های نوین در بازرگانی خارجی افزود: حضور دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه شیراز در کنار غرفه‌داران به عنوان تسهیل‌گران نشست‌های تجاری، ابتکاری کاملاً عملیاتی بود. این تیم‌های دانشگاهی با تسلط بر ابزار‌های نوین بازاریابی و مدیریت هم‌زمان سامانه آنلاین ویژه بازرگانان خارجی غایب، توانستند مذاکرات سنتی را به فرآیندی داده‌محور، چابک و نتیجه‌بخش تبدیل کنند.

نهاوندی تأکید کرد که هدف اصلی، رصد و پیگیری مداوم این تفاهم‌نامه‌ها برای تبدیل آنها به قرارداد‌های تجاری عملیاتی و افزایش صادرات غیرنفتی است.



فرش قرمز و بسته‌های آماده برای سرمایه‌گذاران

در بعد سیاست‌گذاری کلان و تسهیل ورود سرمایه، مدیریت عالی استان با رویکردی حمایتی و حقوقی وارد میدان شد.

حسینعلی امیری، استاندار فارس، با اشاره به ابعاد دیپلماتیک این رویداد گفت: حضور این حجم از مهمانان خارجی در نمایشگاه، پاسخی عملی به سیاست‌های انزواطلبانه دشمن بود. مدیریت ارشد استان فارس با هماهنگی کامل ارکان اجرایی، قضایی و نظارتی، امنیت حقوقی سرمایه‌گذاری را تضمین کرده و نه در کلام، بلکه در میدان عمل برای فعالان اقتصادی فرش قرمز پهن کرده است.

وی با یادآوری ظرفیت‌های کم‌نظیر بومی افزود: استان فارس ظرفیت‌های بی‌شماری در حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت، فرهنگ و به‌ویژه گردشگری دارد و تلاش ما بر این بود تا با معرفی دقیق این توانمندی‌ها، زمینه توسعه همکاری‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک را فراهم کنیم.

امیری با اشاره به تجربه موفق دوره پیشین یادآور شد: سال گذشته بیش از ۳.۵ میلیارد دلار تفاهم‌نامه منعقد شد و امسال نیز با گسترش دامنه مشارکت کشورها، تلاش شد فرصت‌های اقتصادی استان در سطحی گسترده‌تر معرفی شود؛ تجار و کارآفرینان فارس آمادگی کامل دارند با فعالان اقتصادی کشور‌های حاضر همکاری‌های مشترک شکل دهند و تضمین می‌کنم هر آنچه برای فراهم شدن بستر‌های اجرایی و حقوقی مورد نیاز سرمایه‌گذاران لازم باشد، با همکاری مجموعه مسئولان استان فراهم شود.



همگرایی اقتصاد و هنر؛ پیوند صنایع‌دستی با بازار‌های جهانی

یکی از ابتکارات این دوره، تلفیق اقتصاد هنر با جریان تجارت کلان در قالب نخستین «آرت‌اکسپو» بود؛ رویدادی که به عنوان دریچه‌ای نو به‌سوی اقتصاد فرهنگ‌بنیان، توجه بازرگانان بین‌المللی را به ارزش‌افزوده هنر اصیل ایرانی جلب کرد.

سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در جریان بازدید از این آرت‌اکسپو بر حمایت ساختاری دولت از زنجیره ارزش هنر تأکید کرد و گفت: یکی از اولویت‌های اساسی ما، رفع دغدغه‌های تجار و تولیدکنندگان صنایع‌دستی، تسهیل شرایط صادرات و حمایت همه‌جانبه از نشان‌های اصیل ایرانی برای رقابت در بازار‌های معتبر بین‌المللی است.

وی افزود: زمان تغییر نگاه به صنایع‌دستی فرارسیده و این هنر اصیل باید با نشان‌سازی علمی، بسته‌بندی متناسب با استاندارد‌های روز و تبلیغات هدفمند، به جایگاه واقعی خود در سبد ارزآوری کشور دست یابد.

در همین راستا، کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، اظهار کرد: شیراز و استان فارس مهد هنرمندان پیشکسوت و تراز اول هنر‌های تجسمی و صنایع‌دستی کشور است و ظرفیت بهره‌برداری از این گنجینه در قالب زنجیره‌های ارزش تولید به‌طور کامل وجود دارد. برپایی این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای معرفی، عرضه و ارائه مستقیم تولیدات تجسمی و صنایع‌دستی به هیئت‌های تجاری و اقتصادی مهمان شیراز اکسپو بود و نقطه آغازی برای پویایی پایدار اقتصاد هنر در منطقه به شمار می‌رود.



گشایش مسیر‌های نو در پیوند تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری

در لایه هماهنگی‌های اقتصادی استانی، تمرکز بر پیوند بخش‌های مولد و تسهیل ارتباط حاکمیت با بخش خصوصی به عنوان پیش‌شرط توسعه بازار دنبال شد.

محمد گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، توسعه صادرات غیرنفتی و حمایت از بنگاه‌های بخش خصوصی را محور رونق اقتصادی دانست و تأکید کرد که بهره‌گیری هوشمندانه از توانمندی‌های واحد‌های صنعتی، تولیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان استان، ضامن حضور پایدار و مؤثرتر کالا‌های بومی در بازار‌های بین‌المللی است.

وی تصریح کرد: با توجه به سهم قابل‌توجه فارس در شاخص‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی، هم‌افزایی شکل‌گرفته در دومین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی فرصتی کم‌نظیر بود که تداوم آن و پیگیری دقیق توافق‌های شکل‌گرفته می‌تواند دستاورد‌های اقتصادی ملموسی برای استان به همراه داشته باشد.



پایان اکسپو، آغاز مسیر ثمردهی اقتصادی

برآیند آنچه در جریان شش روزه دومین نمایشگاه «شیراز اکسپو ۲۰۲۶» گذشت و با امضای ۵۰۰ تفاهم‌نامه به نقطه پایان رسید، نشان می‌دهد این گردهمایی فراتر از یک رویداد تقویمی و نمایشگاهی مقطعی، تبلور یک میثاق جمعی میان دولت، بخش خصوصی و نهاد‌های علمی برای جهش اقتصادی جنوب کشور است. تلفیق هوشمندانه تجربیات گذشته، معرفی بسته‌های مدون سرمایه‌گذاری، به‌کارگیری روش‌های علمی در مذاکرات تجاری و ورود هویت فرهنگی به مدار صادرات، همگی نشان از آن دارند که شیراز با موفقیت در حال تثبیت جایگاه استراتژیک خود به عنوان قطب صادراتی و کانون دیپلماسی اقتصادی در منطقه است.