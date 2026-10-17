با حضور برخط رییس جمهور انجام شد

افتتاح متمرکز طرح‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی گلستان همزمان با سراسر کشور

۲ هزار و ۳۳۱ طرح آموزشی و پرورشی و طرح بهسازی و شاداب‌سازی ۸۱ هزار و ۱۹۱ کلاس درس در قالب طرح شهید عجمیان افتتاح شد.