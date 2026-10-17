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۲ هزار و ۳۳۱ طرح آموزشی و پرورشی و طرح بهسازی و شادابسازی ۸۱ هزار و ۱۹۱ کلاس درس در قالب طرح شهید عجمیان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، همزمان هزار و ۵۲۰ فضای ورزشی در قالب طرح میدان همدلی به بهره برداری رسید که از این تعداد سهم استان گلستان ۳۸ طرح بود.
گلستان در زمینه اجرای طرح شهید عجمیان، بهسازی و شاداب سازی مدارس رتبه نخست کشور را کسب کرد.
خیران گلستانی هم در هفت ماه گذشته ۲۷۰ میلیارد تومان برای مدرسه سازی کمک کردند که پیش بینی میشود این رقم تا پایان سال به ۳۵۰ میلیارد تومان برسد.