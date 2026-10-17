به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سید جواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی، از دستگیری فرد عرضه‌کننده اسفناج آلوده به گیاه سمی تاتوره خبر داد و گفت: در پی مسمومیت تعدادی از شهروندان و انتقال آنان به بیمارستان، پرونده قضایی تشکیل شده و تحقیقات از متهم ادامه دارد.

وی با اشاره به وخامت حال برخی از مسمومان اظهار کرد: بررسی ابعاد حادثه و شناسایی علل و عوامل آن در دستور کار قرار دارد.

دادستان مرکز استان با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش عمومی، از شهروندان خواست ضمن پرهیز از توجه به شایعات و انتشار اخبار تأییدنشده، اطلاعات مربوط به این حادثه را از مراجع رسمی پیگیری کنند.

ایلالی همچنین بر ضرورت اتخاذ تمهیدات مراقبتی و نظارتی لازم از سوی مسئولان بهداشتی تأکید کرد و خواستار شد اقدامات لازم برای صیانت از سلامت شهروندان انجام و نتایج بررسی‌ها و اقدامات صورت‌گرفته به مدعی‌العموم گزارش شود.

وی خاطرنشان کرد: اخبار تکمیلی درباره این حادثه و روند رسیدگی قضایی، متعاقباً از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.