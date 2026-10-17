معاون صنایع‌دستی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: استفاده از ظرفیت هنر‌های بومی در خدمات اقامتی و طراحی تجربه‌های فرهنگی برای گردشگران، زمینه‌ساز رونق اقتصادی، تقویت اشتغال محلی و توزیع عادلانه منافع گردشگری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما برزین ضرغامی در حاشیه نخستین همایش تخصصی هتلداری و صنایع وابسته با عنوان «فرصت‌های نوین سرمایه‌گذاری در افق گردشگری» اظهار کرد: صنایع‌دستی نقطه تلاقی فرهنگ، اشتغال محلی و هویت فرهنگی است و زمانی می‌توان از تمام ظرفیت‌های گردشگری یک منطقه بهره گرفت که گردشگر، علاوه بر برخورداری از اقامت و پذیرایی مطلوب، در طول سفر درکی عمیق از فرهنگ و هویت مقصد به دست آورد.

ضرغامی افزود: تحول محتوایی هتلداری در ایران باید بر پایه خلق تجربه‌های متمایز و معنادار برای گردشگران شکل بگیرد، تجربه‌هایی که از ارتباط هوشمندانه با تاریخ، معماری و صنایع‌دستی برخاسته و از تار و پود زندگی مردم حاصل می‌شوند.

معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی با بیان اینکه صنایع‌دستی در هتل‌ها نباید صرفا به‌عنوان عنصری برای زیبایی بصری مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: هر اثر صنایع‌دستی روایتگر یک منطقه، هنرمند، فن و میراثی ارزشمند است که طی نسل‌ها شکل گرفته و به نسل امروز انتقال یافته است، از این منظر صنایع‌دستی نه یک کالای تزئینی، بلکه بخشی از نظام ارزش‌آفرینی در گردشگری به شمار می‌رود.

ضرغامی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع فرهنگی و هنری کرمان بیان کرد: انتخاب کرمان برای برگزاری این همایش، انتخابی هوشمندانه است، چراکه این استان از مجموعه‌ای غنی از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هنری برخوردار است و از هنر‌های مرتبط با پته و قالی‌های ارزشمند تا مسگری، گلیم و دیگر رشته‌های سنتی، مجموعه‌ای از مهارت‌ها و دانش بومی را در خود جای داده است.

معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی در ادامه گفت: پیوند این ظرفیت‌های هنری با میراث تاریخی و معنوی کرمان می‌تواند به رونق روزافزون گردشگری و صنایع‌دستی استان کمک کند، اگر توسعه گردشگری را صرفا از منظر خدمات گردشگری دنبال کنیم، بخش مهمی از استعداد‌ها و ظرفیت‌های بومی منطقه را نادیده خواهیم گرفت.

او اتصال خدمات اقامتی به هویت‌های محلی را یکی از مسیر‌های مهم توسعه گردشگری دانست و افزود: استفاده از آثار صنایع‌دستی در فضا‌های اقامتی و طراحی مسیر‌های گردشگری ویژه برای بازدید از کارگاه‌های تولیدی و آشنایی با فرایند خلق آثار هنری، می‌تواند ارتباط گردشگران با فرهنگ مقصد را عمیق‌تر کند و فرصت‌های تازه‌ای برای معرفی هنرمندان و رونق کسب‌وکار‌های محلی فراهم آورد.

ضرغامی همچنین با اشاره به پیگیری پرونده کرمان برای کسب عنوان شهر جهانی صنایع‌دستی اظهار کرد: این پرونده تشکیل شده و از سوی وزارت میراث‌فرهنگی در حال پیگیری است و تحقق این عنوان می‌تواند فرصتی برای معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های شناخته‌شده و اثرگذار صنایع‌دستی کرمان در سطح بین‌المللی باشد.

معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی خاطرنشان کرد: اگر گردشگری آینده را تجربه‌محور بدانیم، پیوند میان گردشگری و صنایع‌دستی ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود، پیوندی که می‌تواند زمینه حضور موثرتر هنر‌های بومی در زنجیره خدمات گردشگری و بهره‌مندی بیشتر جوامع محلی از منافع این صنعت را فراهم کند.

او در پایان با اشاره به تدوین و تعریف سند زنجیره ارزش صنایع‌دستی در وزارت میراث‌فرهنگی گفت: عملیاتی‌کردن این سند و تقویت ارتباط میان گردشگری و صنایع‌دستی از محور‌های مهم آن است و تحقق این هدف به توجه بیشتر مدیران حوزه گردشگری، به‌ویژه در بخش هتلداری، نیاز دارد تا ظرفیت هتل‌ها به بستری برای معرفی هنر‌های بومی، حمایت از هنرمندان و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی تبدیل شود.