مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی از افزوده شدن چهار سورتی پرواز رفت‌وبرگشت شرکت هواپیمایی آسا جت به برنامه پروازی مسیر تهران–بیرجند و بالعکس در هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سید علی‌اکبر سیدی گفت: با اضافه شدن این پرواز‌ها به برنامه اعلام‌شده قبلی، تعداد پرواز‌های این هفته در مسیر تهران–بیرجند و بالعکس از ۱۲ به ۱۶ سورتی افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه پرواز‌های شرکت هواپیمایی آسا جت در روز‌های شنبه ۲۵ مهرماه و دوشنبه ۲۷ مهرماه انجام می‌شود، افزود: پرواز روز شنبه ساعت ۲۲:۰۰ از تهران انجام شده و ساعت ۲۳:۳۰ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۲۳:۵۵ از بیرجند به مقصد تهران پرواز خواهد کرد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی گفت: همچنین پرواز روز دوشنبه ساعت ۲۱:۵۰ از تهران انجام شده و ساعت ۲۳:۲۰ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۰۰:۰۵ بامداد سه‌شنبه ۲۸ مهرماه، بیرجند را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.