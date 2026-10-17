افزایش پروازهای هفتگی بیرجند–تهران به ۱۶ پرواز با اضافه شدن پروازهای آسا جت
مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی از افزوده شدن چهار سورتی پرواز رفتوبرگشت شرکت هواپیمایی آسا جت به برنامه پروازی مسیر تهران–بیرجند و بالعکس در هفته جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
سید علیاکبر سیدی گفت: با اضافه شدن این پروازها به برنامه اعلامشده قبلی، تعداد پروازهای این هفته در مسیر تهران–بیرجند و بالعکس از ۱۲ به ۱۶ سورتی افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه پروازهای شرکت هواپیمایی آسا جت در روزهای شنبه ۲۵ مهرماه و دوشنبه ۲۷ مهرماه انجام میشود، افزود: پرواز روز شنبه ساعت ۲۲:۰۰ از تهران انجام شده و ساعت ۲۳:۳۰ وارد بیرجند میشود و ساعت ۲۳:۵۵ از بیرجند به مقصد تهران پرواز خواهد کرد.
مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی گفت: همچنین پرواز روز دوشنبه ساعت ۲۱:۵۰ از تهران انجام شده و ساعت ۲۳:۲۰ وارد بیرجند میشود و ساعت ۰۰:۰۵ بامداد سهشنبه ۲۸ مهرماه، بیرجند را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.