به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حامد سرداری، دادستان عمومی و انقلاب مشکین‌شهر، از امحای بیش از ۲ هزار بوته شاهدانه در سطح این شهرستان طی دو هفته گذشته خبر داد و اظهار کرد: مبارزه با مواد مخدر یکی از اولویت‌های اصلی دادستانی مشکین‌شهر است.

وی با اشاره به جزئیات این اقدام افزود: با رصد فنی و تخصصی سربازان گمنام امام زمان (عج) و با مشارکت نمایندگان دادستانی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، بیش از ۲ هزار بوته شاهدانه شناسایی و امحا شد و این اقدام در راستای مقابله با کشت غیرمجاز شاهدانه و پیشگیری از گسترش جرائم مرتبط با مواد مخدر انجام شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مشکین‌شهر با تأکید بر حفظ امنیت اجتماعی ادامه داد: برخورد قانونی با افرادی که با اقدامات مجرمانه، آرامش جامعه و امنیت خانواده‌ها را به مخاطره می‌اندازند، از اولویت‌های مهم در مسیر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است و همکاری میان دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و نهاد‌های اطلاعاتی نقش مهمی در شناسایی و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی دارد.

سرداری در پایان با تأکید بر ضرورت صیانت از امنیت اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده یاد آور شد: دادستانی مشکین‌شهر با هدف صیانت از امنیت عمومی و حفظ آرامش خانواده‌ها، پیگیری جرائم مرتبط با مواد مخدر را با جدیت تمام دنبال می‌کند و با خاطیانی که موجب متلاشی شدن کانون خانواده و تهدید سلامت جامعه می‌شوند، به‌شدت و بدون هیچ مماشاتی برخورد خواهد شد.

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