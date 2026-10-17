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عملیات انفجارهای کنترلشده در جنوب اصفهان و بهارستان امروز اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: انفجارهای کنترل شده مربوط به مهمات عملنکرده در جنوب شهر اصفهان و در محدوده جنوب اصفهان، صفه، سپاهان شهر و شهر بهارستان از ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۳:۳۰ امروز اجرا میشود.
منصور شیشه فروش با تأکید بر اینکه این فعالیتها با نظارت دقیق تیمهای فنی اجرا می شود، افزود: صداهای شنیده شده در این مناطق ناشی از این عملیات فنی است و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان نیست.