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شانزدهمین یادواره ۱۳ شهید والامقام روستای ریحانآباد از توابع بخش کلباد شهرستان گلوگاه، با محوریت «آقای شهید ایران» حضرت آیتالله خامنهای در مسجد امام حسین (ع) روستا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آیین باشکوه شانزدهمین یادواره ۱۳ شهید والامقام روستای ریحانآباد از توابع بخش کلباد شهرستان گلوگاه، با محوریت «آقای شهید ایران» حضرت آیتالله خامنهای و همراه با برپایی نمایشگاه فرهنگی و دفاع مقدس در مسجد امام حسین (ع) روستا برگزار شد.
این محفل معنوی با حضور پرشور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان استانی، شهرستانی و محلی، و خیل عظیمی از مردم ولایتمدار منطقه برگزار شد؛ مراسمی با سخنرانی امیر سرتیپ دوم خلبان حسین خلیلی، روایتگری سرهنگ خلبان جلیل دهقان، مداحی کربلایی سعید مقصودی و اجرای دکتر عالمینژاد که تجلی راستین همدلی و پایبندی مردم و بویژه نسل جوان به آرمانهای والای شهدا و مقاومت بود.