به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آیین باشکوه شانزدهمین یادواره ۱۳ شهید والامقام روستای ریحان‌آباد از توابع بخش کلباد شهرستان گلوگاه، با محوریت «آقای شهید ایران» حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و همراه با برپایی نمایشگاه فرهنگی و دفاع مقدس در مسجد امام حسین (ع) روستا برگزار شد.

این محفل معنوی با حضور پرشور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان استانی، شهرستانی و محلی، و خیل عظیمی از مردم ولایتمدار منطقه برگزار شد؛ مراسمی با سخنرانی امیر سرتیپ دوم خلبان حسین خلیلی، روایتگری سرهنگ خلبان جلیل دهقان، مداحی کربلایی سعید مقصودی و اجرای دکتر عالمی‌نژاد که تجلی راستین همدلی و پایبندی مردم و بویژه نسل جوان به آرمان‌های والای شهدا و مقاومت بود.