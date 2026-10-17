برنامه‌های «دکتر سلام»، «رویش»، «نشان افتخار»، «شاخه نبات»، «صبح صبا»، «عصر صبا»، «آبادی باز» و نمایش رادیویی «از دو که حرف می‌زنم، از چه حرف می‌زنم؟»، از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «دکتر سلام» امروز با موضوع «چه روغنی برای پخت و پز مناسب‌تر است؟» به اجرای دکتر کیانا فرهی از شبکه آموزش پخش می شود.

دکتر آراسب دباغ مقدم، دامپزشک، دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش به بررسی روغن مناسب برای پخت و پز می‌پردازد.

برنامه «دکتر سلام» به تهیه‌کنندگی بابک حسن‌زاده، هر روز ساعت ۱۳ با موضوعات پزشکی پخش می‌شود.

برنامه امروز «رویش» با موضوع «توسعه کسب و کار‌های خرد و روستایی» از شبکه آموزش پخش می شود.

دکتر رضا پهلوانی کارشناس دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری به موضوع توسعه کسب و کار‌های خرد روستایی می‌پردازد.

برنامه «رویش» روز‌های زوج با اجرای زهرا حاجیعلی و به تهیه‌کنندگی هادی خدادی، ساعت ۱۹ پخش می‌شود.

برنامه «نشان افتخار» هم‌زمان با رویداد ملی «ایران جان؛ مرکزی ایران»، با روایت زندگی محمد خزائلی، دانشمند و چهره ماندگار عرصه آموزش که با وجود نابینایی، مسیر درخشش علمی و خدمت فرهنگی را پیمود، از قدرت اراده و روشنایی دانش در عبور از محدودیت‌ها می‌گوید.

«نشان افتخار» در هر قسمت با مرور زندگی، فعالیت‌ها و دستاورد‌های یکی از مشاهیر و شخصیت‌های اثرگذار ایران، مخاطبان را با بخشی از میراث علمی، فرهنگی و انسانی کشور آشنا می‌کند. این برنامه در همراهی با رویداد ملی «ایران جان» نیز با معرفی چهره‌های شاخص استان مرکزی، ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و تاریخی این خطه را به مخاطبان رادیو صبا معرفی می‌کند.

در این قسمت، زندگی محمد خزائلی محور روایت برنامه است، چهره‌ای برجسته در عرصه علم و فرهنگ که با وجود نابینایی از دوران کودکی، با پشتکار و اراده‌ای کم‌نظیر، مسیر تحصیل و فعالیت‌های علمی را پیمود و به یکی از شخصیت‌های اثرگذار در حوزه آموزش و دانش در ایران تبدیل شد.

خزائلی از جمله اندیشمندانی بود که بخش مهمی از عمر خود را به آموزش، پژوهش و گسترش دانش اختصاص داد. فعالیت‌های علمی و فرهنگی او، به‌ویژه در زمینه آموزش نابینایان، نقشی ماندگار در فراهم کردن فرصت‌های آموزشی برای افراد دارای آسیب بینایی بر جای گذاشت. او با تأسیس مراکز آموزشی و فعالیت در حوزه تعلیم و تربیت، برای گسترش دسترسی به دانش و ارتقای جایگاه اجتماعی نابینایان تلاش کرد.

زندگی محمد خزائلی روایتی از پیوند اراده، دانش و تلاش مستمر است، مسیری که نشان می‌دهد محدودیت‌های جسمی نمی‌توانند مانعی برای شکوفایی استعداد‌ها و دستیابی به موفقیت‌های علمی و فرهنگی باشند. میراث او همچنان در عرصه آموزش و توانمندسازی افراد دارای آسیب بینایی اهمیت دارد.

برنامه «نشان افتخار» امروز ساعت ۱۱:۳۰ از رادیو صبا پخش می‌شود.

رادیو صبا در ادامه همراهی با رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران»، با پخش برنامه «شاخه نبات» از تولیدات صدای مرکز مرکزی، مخاطبان را به دنیای طنز، حکایت، موسیقی و فرهنگ عامه این استان می‌برد.

برنامه «شاخه نبات» با بهره‌گیری از نمایش، حکایت و موسیقی طنز، فضایی شاد و سرگرم‌کننده را برای مخاطبان فراهم می‌کند و با نگاهی به فرهنگ عامه استان مرکزی، بخشی از آداب، رسوم، روایت‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی این منطقه را به شنوندگان معرفی می‌کند.

این برنامه در قالبی طنزآمیز و با تکیه بر عناصر بومی و محلی، تلاش می‌کند ضمن ایجاد لحظاتی مفرح برای مخاطبان، زمینه آشنایی بیشتر با ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی استان مرکزی را فراهم کند.

پخش «شاخه نبات» در چارچوب پویش «ایران جان، مرکزی ایران»، فرصتی برای معرفی تولیدات رادیویی مراکز استانی و بازتاب تنوع فرهنگی و هنری مناطق مختلف کشور از آنتن رادیو صباست.

برنامه «شاخه نبات» به تهیه‌کنندگی سهیلا علی، ساعت ۱۶:۳۰ از رادیو صبا پخش می‌شود.

رادیو صبا همچنین همزمان با برگزاری رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران»، با تدارک پنج ویژه‌برنامه «صبح صبا»، «عصر صبا»، «نشان افتخار»، «هنرچی» و «آبادی باز»، ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی استان مرکزی را با محوریت معرفی مشاهیر، چهره‌های شاخص، آداب‌ورسوم و زندگی روستایی این استان، به مخاطبان سراسر کشور معرفی می‌کند.

برنامه صبحگاهی «صبح صبا» با مشارکت صدای مرکز مرکزی و از این مرکز پخش می شود. این برنامه با حضور در فضای فرهنگی و اجتماعی استان، به معرفی مردم، فرهنگ بومی، آداب‌ورسوم و جلوه‌های زندگی در این منطقه می‌پردازد.

مجله رادیویی «عصر صبا» نیز با نگاهی فرهنگی و شهروندی، موضوعات مرتبط با زندگی اجتماعی و مسائل فرهنگی استان مرکزی را بررسی می‌کند. برنامه «نشان افتخار» در ادامه این رویکرد، به معرفی مشاهیر، چهره‌های شاخص و شخصیت‌های برجسته این استان اختصاص دارد.

همچنین برنامه «هنرچی» با تمرکز بر ظرفیت‌های هنری استان مرکزی، هنرمندان و چهره‌های شناخته‌شده این خطه را به مخاطبان معرفی می‌کند. برنامه «آبادی باز» نیز با سفر به دنیای روستا‌های استان، به معرفی روستاها، ویژگی‌های بومی و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی مناطق روستایی می‌پردازد.

رادیو نمایش در نمایش رادیویی «از دو که حرف می‌زنم، از چه حرف می‌زنم؟» به سراغ زندگی هاروکی موراکامی، رمان‌نویس سرشناس ژاپنی، رفته است، نویسنده‌ای که دویدن را به بخشی از زندگی خود تبدیل کرد و میان تنهایی، استقامت و استمرار در دویدن و نوشتن، پیوندی معنادار یافت.

این نمایش رادیویی با محوریت دنیای هاروکی موراکامی، نویسنده مطرح ژاپنی، از رادیو نمایش پخش می‌شود، روایتی از پیوند میان نوشتن و دویدن که در آن، استمرار، تنهایی و عبور از دشواری‌ها، وجه مشترک دو مسیر به شمار می‌روند.

موراکامی که دویدن را در کنار نویسندگی دنبال کرده است، در این روایت از زاویه‌ای متفاوت به مخاطبان معرفی می‌شود، جایی که مسیر طولانی دویدن و فرایند خلق داستان، هر دو به صبر، تمرکز و ادامه دادن نیاز دارند.

این نمایش رادیویی را فریدون محرابی کارگردانی کرده و سیمین بنائی نویسنده آن است. ملیحه مرادی‌جعفری تهیه‌کنندگی، محمدرضا قبادی‌فر افکتوری و محمدرضا محتشمی صدابرداری این اثر را بر عهده دارند.

محمد آقامحمدی، علی زرینی، محمد رضاعلی، فرشید صمدی‌پور، قربان نجفی، شهریار حمزیان، علی حسام‌فر، شیما جانقربان، سینا نیکوکار، سارینا کیان، بهرام سروری‌نژاد و رویا فلاحی، نیز در این نمایش رادیویی ایفای نقش می‌کنند.

نمایش رادیویی «از دو که حرف می‌زنم، از چه حرف می‌زنم؟» از امروز ساعت ۰۱:۳۰ بامداد پخش و همان روز ساعت‌های ۱۲:۰۰ و ۱۷:۰۰، بازپخش می‌شود.