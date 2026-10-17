امدادرسانی هلالاحمر به ۵۰۰ مصدوم در ۷۲ ساعت گذشته
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر، از امدادرسانی نجاتگران این جمعیت به ۵۰۰ مصدوم در حوادث ۷۲ ساعت گذشته خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، محمدحسین کبادی، با تشریح گزارش عملکرد ۷۲ ساعت گذشته نجاتگران جمعیت هلال احمر، اعلام کرد: در این مدت، ۲۷۳ مورد حادثه به ثبت رسید که در جریان آن، ۵۰۰ نفر مصدوم شدند.
وی افزود: در عملیاتهای انجامشده، ۱۷۰ مصدوم برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و ۵۶ نفر نیز خدمات درمانی را در محل حادثه دریافت کردند. همچنین نیروهای عملیاتی هلالاحمر در ۱۹ مورد عملیات نجات فنی و رهاسازی، به نجات افراد گرفتار کمک کردند.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر با اشاره به خدمات ارائهشده در این بازه زمانی اظهار کرد: ۲۶ نفر از خدمات امدادی بهرهمند شدند که شامل انتقال ۱۶ نفر به اماکن امن، اسکان اضطراری ۴ نفر و توزیع اقلام امدادی میان ۹ نفر بود.
کبادی در پایان با اشاره به ظرفیت عملیاتی بهکارگیریشده در این مأموریتها گفت: ۹۹۸ نیروی عملیاتی جمعیت هلالاحمر در قالب ۳۴۴ تیم عملیاتی، وظیفه امدادرسانی و ارائه خدمات به افراد آسیبدیده را بر عهده داشتند.