رییس پلیس راه خوزستان گفت: در نشست کارکنان و کارشناسان تصادفات پلیس راه استان با دادستان دادسرای نظامی استان راهکار‌های جدید برای ارتقاء ایمنی و نظم ترافیکی و همچنین موارد صیانتی کارکنان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید حسنوندبیان کرد: با همکاری دستگاه قضایی ،نیروهای مسلح و پلیس راه خوزستان طرح‌های ویژه‌ای برای مقابله با تخلفات حادثه‌ساز در نظر گرفته خواهد شد.

وی گفت : این طرح‌ها شامل استقرار تیم‌های گشت ویژه پلیس راه و برخورد قاطع با تخلفات حادثه‌ساز برای جلوگیری از حوادث و تصادفات است.

سرهنگ حسنوند همچنین با تاکید بر تدوین برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی به شهروندان در خصوص خطرات ناشی از تخلفات حادثه‌ساز ، خواستار تقویت فرهنگ ترافیکی و آگاه‌سازی عمومی در زمینه رعایت قوانین و مبارزه با رانندگی پرخطر شد.