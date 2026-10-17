سردار نعمت‌الله باقری در مراسم بهره‌برداری از طرح‌های آبرسانی روستایی لرستان بیان کرد: در قالب اجرای این طرح‌ها، ۴۸۶ کیلومتر خط انتقال آب، ۳۸ مخزن و ۲۴ ایستگاه پمپاژ اجرا شده و طرح های برق‌رسانی مورد نیاز هم در دستور کار قرار گرفته است.

فرمانده سپاه لرستان تأکید کرد: با تأمین اعتبار باقی‌مانده، امکان ادامه اجرای طرح‌ها و آبرسانی به روستاهای دیگر فراهم خواهد شد و انتظار می‌رود با حمایت مجموعه وزارت نیرو و تأمین منابع مالی مورد نیاز، این روند شتاب بیشتری بگیرد.