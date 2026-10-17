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فرمانده سپاه حضرت ابالفضل (ع) لرستان گفت:در قالب قراردادهای قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) عملیات آبرسانی به ۲۴۵ روستا در استان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ فرمانده سپاه حضرت اباالفضل(ع) لرستان گفت: طرح آبرسانی ۲۴۵ روستای استان در قالب قراردادهای قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) با اعتبار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اجرا شد.
سردار نعمتالله باقری در مراسم بهرهبرداری از طرحهای آبرسانی روستایی لرستان بیان کرد: در قالب اجرای این طرحها، ۴۸۶ کیلومتر خط انتقال آب، ۳۸ مخزن و ۲۴ ایستگاه پمپاژ اجرا شده و طرح های برقرسانی مورد نیاز هم در دستور کار قرار گرفته است.
فرمانده سپاه لرستان تأکید کرد: با تأمین اعتبار باقیمانده، امکان ادامه اجرای طرحها و آبرسانی به روستاهای دیگر فراهم خواهد شد و انتظار میرود با حمایت مجموعه وزارت نیرو و تأمین منابع مالی مورد نیاز، این روند شتاب بیشتری بگیرد.