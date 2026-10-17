معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم از غربالگری سلامت روان ۱۷ هزار و ۸۵۴ نفر در استان طی شش ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: آموزش مهارت‌های زندگی، ارتقای توانمندی والدین و تقویت مهارت‌های ارتباطی با نوجوانان از جمله برنامه‌های اجراشده در این حوزه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دکتر سیامک محبی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به آغاز هفته سلامت روان، اظهار کرد: سلامت روان مفهومی فراتر از نبود اختلالات روانی دارد و توانایی مدیریت فشار‌های زندگی، برقراری ارتباطات سالم، تصمیم‌گیری مؤثر و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد.

وی با بیان اینکه سلامت روان از ارکان اساسی سلامت فردی و اجتماعی به شمار می‌رود، افزود: بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند پیامد‌های متعددی برای افراد، خانواده‌ها و جامعه به دنبال داشته باشد؛ از این رو، آگاهی‌بخشی، آموزش و شناسایی به‌موقع مشکلات روانی باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با تشریح ساختار خدمات این حوزه در استان بیان کرد: فعالیت‌های گروه سلامت روان معاونت بهداشتی در سه محور سلامت روان، سلامت اجتماعی با تمرکز بر بهبود روابط خانوادگی و پیشگیری از مصرف الکل، دخانیات و مواد مخدر دنبال می‌شود.

محبی ادامه داد: این رویکرد بر اهمیت پیوند میان سلامت روان، کیفیت روابط خانوادگی و شرایط اجتماعی تأکید دارد و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را نیز به‌عنوان بخشی از برنامه‌های ارتقای سلامت در نظر می‌گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت ارائه خدمات سلامت روان در استان گفت: در حال حاضر، ۴۲ مرکز خدمات جامع سلامت در قم فعال هستند که خدمات مرتبط با این حوزه را به مراجعان ارائه می‌کنند. همچنین ۳۵ کارشناس سلامت روان در این مراکز مسئولیت غربالگری، مشاوره، آموزش و ارجاع افراد نیازمند دریافت خدمات تخصصی را بر عهده دارند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم در تشریح عملکرد شش‌ماهه این مجموعه اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، ۱۷ هزار و ۸۵۴ نفر از نظر سلامت روان غربالگری شدند. در همین مدت، ۱۵ هزار و ۲۷۰ نفر آموزش‌های مرتبط با مهارت‌های زندگی را دریافت کردند و آموزش مهارت‌های فرزندپروری نیز برای ۱۳ هزار و ۹۲۴ نفر ارائه شد.

وی افزود: همچنین پنج هزار و ۸۹۲ نفر از آموزش‌های مرتبط با نحوه برقراری ارتباط با نوجوانان بهره‌مند شدند و ۹ هزار و ۵۲۹ نفر نیز آموزش‌های خودمراقبتی در زمینه سلامت روان را دریافت کردند.

محبی با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه تصریح کرد: آمار‌های ثبت‌شده بیانگر جایگاه آموزش و پیشگیری در برنامه‌های سلامت روان استان است؛ رویکردی که می‌تواند با افزایش آگاهی عمومی، تقویت مهارت‌های فردی و خانوادگی و شناسایی زودهنگام مشکلات، به ارتقای سلامت جامعه کمک کند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت توجه مستمر به سلامت روان، هفته سلامت روان را فرصتی برای افزایش حساسیت عمومی نسبت به این موضوع دانست و خاطرنشان کرد: مراجعه به کارشناسان سلامت روان نباید نشانه ضعف تلقی شود، بلکه اقدامی آگاهانه و مسئولانه برای مراقبت از سلامت فرد و خانواده است.