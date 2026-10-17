معرفی برترینهای مسابقات کوراش قهرمانی کشور
رقابتهای کوراش قهرمانی کشور با معرفی تیمهای برتر در دو بخش مردان و بانوان پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، پانزدهمین دوره مسابقات کوراش مردان و زنان قهرمانی کشور به منظور حضور نفرات برتر در مسابقات جهانی کوراش، در روزهای گذشته با حضور ۳۲۴ ورزشکار در مجموعه ورزشی هفده شهریور اصفهان برگزار شد و در پایان تیمهای خراسان شمالی و مازندران به عناوین قهرمانی کشور در بخش آقایان و بانوان دست یافتند.
نفرات برتر بخش مردان به شرح زیر است:
وزن ۶۰- کیلوگرم:
۱- ابوالفضل آشفته
۲- علی فاتح مقدم
۳- محمدکاظم براتی و مهدی قرهقاش
وزن ۶۶- کیلوگرم:
۱ - حمید چادرنشین
۲- امیرمحمد طالبی
۳- علیرضا سعادتی و ابوالفضل باغچقی
وزن ۷۳-کیلوگرم:
۱- سهراب رخشان
۲-بهنام باغچقی
۳- سجاد عاملی
وزن ۸۱- کیلوگرم:
۱- رضا احمدزاده
۲- رضا پارساپور
۳- مجتبی علیاکبری و میثم پردل
وزن ۹۰- کیلوگرم:
۱- ابراهیم براتزاده
۲- محمدرضا سعیدی مدنی
۳- یداله علیزاده
وزن ۱۰۰- کیلوگرم:
۱- بهزاد اعتمادی
۲- حافظ ایرانلو
۳- علی پرهیزکار و پوریا قلیزاده
وزن ۱۲۰- کیلوگرم:
۱-مسعود قویبازو
۲- مرتضی علیزاده
۳- محمدرضا نصرتی و امید بدریزاده
وزن ۱۲۰+ کیلوگرم:
۱- محمدرضا وحدانی
۲- ابوالفضل ترابی
۳- مهدی حیدری و رضا حسنزاده
کاپ قهرمانی تیمی:
۱- خراسان شمالی
۲- خراسان رضوی
۳- اصفهان
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نفرات برتر مسابقات کوراش قهرمانی کشور در بخش زنان به شرح زیر است:
ورن ۴۸-کیلوگرم:
۱- زهرا باغچقی (خراسان شمالی)
۲- شیوا جهانگیری (همدان)
۳- فاطمه حسینیان (اصفهان) و ریحانه صدیقی (خراسان رضوی)
وزن ۵۲- کیلوگرم:
۱- لیلا سیاهوشی (همدان)
۲- نسترن آسترکی (گلستان)
۳-زهرا محبیراد (خراسان شمالی) و حدیث باغچقی (البرز)
وزن ۵۷- کیلوگرم:
۱- ستایش جلالالدین (اصفهان)
۲- نرجس محمدی (خراسان شمالی)
۳- فاطمه مغولی (سیستان و بلوچستان) و درسا نباتزاده (تهران)
وزن ۶۳- کیلوگرم:
۱- پردیس عیدیوند (اصفهان)
۲- الهه چهاردولی (همدان)
۳-ملیکا نیکزاد (مازندران) و زهره نقوی (تهران)
وزن ۷۰- کیلوگرم:
۱- سارگل امیدوند (مازندران)
۲- حنیفا عیوضی (تهران)
۳-: ساغر کیماسی (اصفهان) و آوین بوستانافروز (لرستان)
وزن ۷۸- کیلوگرم:
۱- روژینا طیبی (مازندران)
۲- سارا کاردگر (مازندران)
۳- الهه باغچقی (خراسان شمالی) و فاطمه حبیبنژاد (تهران)
وزن ۸۷- کیلوگرم:
۱- سمانه خجسته (مازندران)
۲- زهرا ملکی (اصفهان)
۳- پارمین علینژاد (تهران) و بیتا ابهری (خراسان رضوی)
وزن ۸۷+ کیلوگرم:
۱- شینا شیرنژاد (مازندران)
۲- کیمیا آزموده (خراسان رضوی)
۳- فاطمه براتی بریمانلو (خراسان شمالی) و یاسمن متش (لرستان)
کاپ قهرمانی تیمی:
۱- مازندران
۲- همدان
۳- اصفهان
نفرات برتر رقابتهای قهرمانی کشور، ۱۳ آبانماه برای حضور در رقابتهای جهانی کوراش راهی قزاقستان خواهند شد.