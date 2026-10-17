معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم: اقتصاد روستا‌ها باید از نگاه تک‌بعدی کشاورزی به سمت بهره‌گیری از صنعت، معدن و گردشگری حرکت کند.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالکریم حسین‌زاده با اشاره به سهم اقتصاد روستایی در تولید ناخالص داخلی کشور گفت: حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی کشور از اقتصاد روستایی تأمین می‌شود، اما برای بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های این بخش باید نگاه محدود به کشاورزی را کنار گذاشت و از ظرفیت‌های گردشگری، صنایع، معادن، اکوتوریسم و گردشگری درمانی نیز استفاده کرد.

او محدود کردن مفهوم اقتصاد روستا به بخش کشاورزی را یکی از خطا‌های رایج در شناخت توانمندی‌های این مناطق دانست و افزود: زمانی می‌توان سهم واقعی روستا‌ها و مناطق عشایری را در اقتصاد کشور محقق کرد که همه داشته‌ها و ظرفیت‌های این مناطق را در قالب مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته ببینیم و برای توسعه هم‌زمان آنها برنامه‌ریزی کنیم.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با تأکید بر اینکه در اقتصاد کشاورزی دو مؤلفه افزایش سطح تولید و ارتقای بهره‌وری اهمیت اساسی دارد، تصریح کرد: باید بتوانیم از میزان مشخصی زمین و منابع آبی، در مقایسه با سال‌های گذشته، تولید بیشتری داشته باشیم و این هدف را با آسیب کمتر به منابع آب و خاک کشور محقق کنیم.

حسین‌زاده ایجاد اقتصاد پایدار و فراهم کردن زمینه اشتغال و درآمد در محل زندگی را از مسائل محوری روستا‌ها و مناطق کم‌برخوردار برشمرد و خاطرنشان کرد: تغییر رویکرد در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای با هدف ایجاد اشتغال پایدار در این مناطق دنبال می‌شود و اگر درآمد مردم در محل زندگی‌شان تأمین شود، انگیزه مهاجرت به کلان‌شهر‌ها کاهش می‌یابد.

او در پایان، نمایشگاه‌ها و رویداد‌های مرتبط با توسعه روستایی را بستری برای اتصال تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان، صنایع خرد به صنایع بزرگ و تکمیل زنجیره ارزش محصولات روستایی و عشایری دانست.