به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در اولین بازی هفته تیم فروزینونه ۴ - ۲ تیم ساسولو را مغلوب کرد. جاکومو کالو در دقیقه ۹ و آنتونیو رایموندو در دقایق ۲۶، ۳۰ و ۵۷ برای فروزینونه گل زدند و گل‌های ساسولو را دومینیکو براردی در دقیقه ۱۵ و کریستین تورستفت در دقیقه ۳۷ به ثمر رساندند. تیم فروزینونه با ۱۳ امتیاز به رده پنجم صعود کرد و تیم ساسولو با ۸ امتیاز یازدهم است.



برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

شنبه ۲۵ مهر:

ونتزیا - ناپولی

بولونیا - اینتر

رم - جنوآ

یکشنبه ۲۶ مهر:

اودینزه - لچه

فیورنتینا - کومو

میلان - آتالانتا

یوونتوس - لاتسیو

دوشنبه ۲۷ مهر:

مونزا - کالیاری

پارما - تورینو



در جدول سری آ تیم اینتر با ۱۶ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم لاتسیو با ۱۶، رم با ۱۴ و کالیاری با ۱۳ امتیاز دوم تا چهارم هستند.