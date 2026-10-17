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هفته هفتم فوتبال سری آ ایتالیا فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ شب گذشته آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در اولین بازی هفته تیم فروزینونه ۴ - ۲ تیم ساسولو را مغلوب کرد. جاکومو کالو در دقیقه ۹ و آنتونیو رایموندو در دقایق ۲۶، ۳۰ و ۵۷ برای فروزینونه گل زدند و گلهای ساسولو را دومینیکو براردی در دقیقه ۱۵ و کریستین تورستفت در دقیقه ۳۷ به ثمر رساندند. تیم فروزینونه با ۱۳ امتیاز به رده پنجم صعود کرد و تیم ساسولو با ۸ امتیاز یازدهم است.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
شنبه ۲۵ مهر:
ونتزیا - ناپولی
بولونیا - اینتر
رم - جنوآ
یکشنبه ۲۶ مهر:
اودینزه - لچه
فیورنتینا - کومو
میلان - آتالانتا
یوونتوس - لاتسیو
دوشنبه ۲۷ مهر:
مونزا - کالیاری
پارما - تورینو
در جدول سری آ تیم اینتر با ۱۶ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم لاتسیو با ۱۶، رم با ۱۴ و کالیاری با ۱۳ امتیاز دوم تا چهارم هستند.