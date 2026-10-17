به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، جواد کریمی ثابت معاون سازمان انرژی اتمی و سرپرست مرکز ملی نظام کیفیت و استاندارد اتمی ایران در مراسم افتتاح سومین مدرسه استانداردسازی هسته‌ای در سازمان انرژی اتمی گفت: به دلیل گستردگی زنجیره ارزش و حساسیت بالای رآکتورهای هسته‌ای، هرگونه خطا یا اتفاق کوچک در این صنعت می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای به دنبال داشته باشد؛ از این رو، استقرار استانداردهای دقیق بیش از هر صنعت دیگری در حوزه هسته‌ای اهمیت دارد.



وی هدف از شکل‌گیری مرکز نظام استانداردها و راه‌اندازی این مدارس را دستیابی به سه هدف کلان عنوان کرد: نخست، استقرار نظام ارزیابی متناسب با سطح ریسک؛ دوم، گسترش و ارتقای زنجیره تأمین داخلی؛ و سوم، ایجاد یکپارچگی در سیستم‌های مدیریت کیفیت.



سرپرست مرکز ملی نظام کیفیت و استاندارد اتمی افزود: تایید صلاحیت و ارزیابی‌های دقیق، نیازمند یک شبکه هم‌افزا است و راه‌اندازی این مدرسه، بستری را فراهم می‌کند تا صنعت هسته‌ای کشور بتواند به صورت مجموعه‌ای نظام‌مند، گامی بلند در جهت ارتقای کیفیت محصولات و تضمین ایمنی عملیاتی بردارد.