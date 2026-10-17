دادستان تهران با اشاره به ضرورت بررسی وضعیت محکومان دارای محکومیت مالی، رد مال و دیه، خواستار استخراج آمار دقیق این افراد و اولویت‌بندی پرونده‌ها بر اساس مدت تحمل حبس و علت استمرار بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دادستان تهران با اشاره به ضرورت بررسی وضعیت محکومان دارای محکومیت مالی، رد مال و دیه، خواستار استخراج آمار دقیق این افراد و اولویت‌بندی پرونده‌ها بر اساس مدت تحمل حبس و علت استمرار بازداشت شد.

علی صالحی با بیان اینکه ابهام در میزان محکوم‌به یا رد مال می‌تواند در برخی پرونده‌ها مانع تعیین تکلیف به‌موقع وضعیت محکومان شود، بر ضرورت رفع ابهام و پیگیری جدی این موارد تأکید کرد تا در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، تصمیم مقتضی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اتخاذ شود.

استفاده از ظرفیت خیرین و ستاد‌های دیه

دادستان تهران با تأکید بر لزوم توجه ویژه به وضعیت محکومانی که صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت رد مال یا دیه در زندان به سر می‌برند، خواستار استفاده از ظرفیت خیرین، ستاد‌های دیه و شورا‌های حل اختلاف و نیز مذاکره با محکوم‌له برای فراهم شدن زمینه حل‌وفصل مطالبات شد.

بهره‌گیری نظام‌مند از نهاد‌های ارفاقی

صالحی همچنین استفاده نظام‌مند و ضابطه‌مند از نهاد‌های قانونی ارفاقی، از جمله آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، عفو، تخفیف مجازات و پابند الکترونیکی را مورد تأکید قرار داد و خواستار ایجاد سازوکاری برای شناسایی به‌موقع محکومان واجد شرایط شد.

دادستان تهران افزود: فرآیند‌های اجرایی باید به‌گونه‌ای مدیریت شوند که نزدیک شدن محکومان به مواعد قانونی برخورداری از امتیازات، به‌موقع شناسایی و شرایط آنان از حیث سایر ضوابط قانونی بررسی شود تا از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون به‌صورت مؤثر استفاده شود.

ارتقای بازدید‌های قضایی از زندان‌ها

صالحی با تأکید بر اهمیت بازدید‌های قضایی از زندان‌ها، برنامه‌ریزی منظم برای ارتقای کمی و کیفی این بازدید‌ها را ضروری دانست و گفت: حضور قضات، مسئولان اجرای احکام و مدیران حوزه‌های قضایی در زندان‌ها، علاوه بر بررسی وضعیت زندانیان، می‌تواند به شناسایی موانع تعیین تکلیف پرونده‌ها و بررسی امکان بهره‌مندی واجدان شرایط از ظرفیت‌های قانونی کمک کند.

دادستان تهران پیشنهاد کرد مسئولان حوزه‌های قضایی دست‌کم دو بار در ماه برای بازدید از زندان‌ها برنامه‌ریزی کنند.

تعیین تکلیف غیبت از مرخصی

دادستان تهران همچنین بر تعیین تکلیف وضعیت افرادی که پس از پایان مرخصی به زندان بازنگشته‌اند تأکید کرد و افزود: این موضوع باید با برنامه‌ریزی زمان‌بندی‌شده دنبال شود و در هر مورد، وضعیت محکوم و امکان اتخاذ تصمیم قانونی مقتضی به‌صورت مشخص مورد بررسی قرار گیرد.

توسعه اشتغال زندانیان

صالحی با تأکید بر ضرورت ارتقای وضعیت اشتغال زندانیان گفت: با توجه به ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی استان تهران، لازم است برنامه‌ریزی مؤثرتری برای توسعه فرصت‌های اشتغال زندانیان صورت گیرد و میزان پیشرفت مصوبات جلسات تخصصی این حوزه به‌طور مستمر ارزیابی شود.

دادستان تهران خواستار ارائه گزارش روشن از اقدامات انجام‌شده در اجرای مصوبات شد و افزود: در مواردی که اجرای تصمیمات با مانع مواجه است، موضوع باید مجدداً بررسی و برای رفع موانع موجود اقدام شود.