مدیرکل بازرسی مازندران در بازدید از بندر نوشهر، با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی پل دسترسی این بندر، بر ضرورت رفع موانع و تسریع در تکمیل این طرح وکاهش مشکلات ترافیکی منطقه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،مدیرکل بازرسی استان مازندران در بازدید از بندر نوشهر، با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی پل دسترسی این بندر، بر ضرورت رفع موانع و تسریع در تکمیل این طرح با هدف تسهیل تردد کامیون‌ها، تسریع در جابه‌جایی کالا و کاهش مشکلات ترافیکی منطقه تأکید کرد.

مدیرکل بازرسی استان مازندران در جریان بازدید از بندر نوشهر، با اشاره به اهمیت تکمیل طرح های عمرانی و زیرساختی در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، خواستار تسریع در روند تکمیل و بهره‌برداری از پل دسترسی این بندر شد.

وی با بیان اینکه این طرح از پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی برخوردار است، اظهار کرد: با وجود پیشرفت قابل‌توجه عملیات اجرایی، تکمیل پل با تأخیر مواجه شده و ضروری است با همکاری مسئولان ذی‌ربط در سطح استان و کشور، موانع موجود برطرف و زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از آن فراهم شود.

مدیرکل بازرسی استان مازندران با اشاره به تردد حجم بالای تریلی‌ها، کامیون‌ها و خودرو‌های حمل کانتینر در محدوده بندر نوشهر افزود: تردد این وسایل نقلیه موجب ایجاد مشکلات ترافیکی و بروز دشواری‌هایی برای شهروندان شده است که با بهره‌برداری از این پل، بخش مهمی از این مشکلات برطرف خواهد شد.

وی تصریح کرد: تکمیل این طرح علاوه بر تسهیل ورود و خروج کالا از بندر نوشهر، می‌تواند نقش مؤثری در روان‌سازی ترافیک، بهبود فرآیند حمل‌ونقل و کاهش مشکلات مردم منطقه داشته باشد.

این مقام مسئول همچنین از پیگیری موضوع در جلسه‌ای با حضور استاندار مازندران و سایر مسئولان مرتبط خبر داد و ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، این پروژه پیش از دوم بهمن‌ماه و در ایام دهه مبارک فجر به بهره‌برداری برسد.

وی در پایان بر ضرورت توجه جدی به تکمیل طرح های نیمه‌تمام و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی اثرگذار بر زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی استان تأکید کرد.