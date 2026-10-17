نرخ صلح و سازش در شهرستان قائنات خراسان جنوبی در شهریور امسال به ۹۲ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به ثبت نرخ ۹۹ درصدی مصالحه در نهبندان طی شش‌ماهه نخست و سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۵، از ثبت نرخ ۹۲ درصدی سازش در قائنات طی شهریورماه خبر داد.

محمدجعفر عبداللهی گفت: حوزه‌های قضایی دارای عملکرد پایین در شاخص صلح و سازش، یک هفته فرصت دارند تا علل و عوامل وضعیت موجود را بررسی و گزارش مستند ارائه کنند.

وی با اشاره به عملکرد حوزه قضایی قائنات در شهریور امسال، گفت: این حوزه قضایی با ثبت نرخ ۹۲ درصدی مصالحه، عملکرد قابل‌توجهی را در زمینه حل‌وفصل اختلافات از مسیر صلح و سازش به ثبت رسانده است.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به نتایج ارزیابی عملکرد شورا‌های حل اختلاف در حوزه‌های قضایی استان افزود: توسعه فرهنگ صلح و سازش، استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای حل‌وفصل اختلافات و تلاش برای کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم، از رویکرد‌های مهم دستگاه قضایی است و تحقق این اهداف، نیازمند برنامه‌ریزی، پیگیری مستمر و ارزیابی دقیق عملکرد حوزه‌های قضایی است.

محمدجعفر عبداللهی گفت: آمار‌های ارزیابی‌شده نشان می‌دهد برخی حوزه‌های قضایی استان در زمینه ایجاد سازش میان طرفین اختلاف، نتایج قابل‌توجهی کسب کرده‌اند و ضروری است عوامل مؤثر بر این موفقیت‌ها شناسایی و تجربه‌های حاصل از آن برای ارتقای عملکرد سایر حوزه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.