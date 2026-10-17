به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ فرزانه صادق، در نشست تخصصی کریدور «ترانس‌افغان» که در قزاقستان برگزار شد، با تبیین نقش کلیدی جمهوری اسلامی ایران در توسعه شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای، از آماده‌سازی نهایی یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های ریلی کشور خبر داد.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، راه‌آهن چابهار–زاهدان به طول ۶۲۸ کیلومتر، به عنوان پیشران اصلی توسعه ترانزیت شرق کشور، مراحل پایانی خود را طی می‌کند و طی دو ماه آینده به بهره‌برداری رسمی می‌رسد.

این خط ریلی راهبردی، نقشی فراتر از یک اتصال داخلی دارد؛ افتتاح این مسیر، تحولی بنیادین در تجارت منطقه‌ای ایجاد خواهد کرد:

۱. تسهیل دسترسی‌های منطقه‌ای: دسترسی کشورهای محصور در خشکی نظیر افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی به آب‌های آزاد و بازارهای بین‌المللی از طریق امن‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر (بندر راهبردی چابهار) فراهم می‌شود.

۲. جهش ترانزیت کالا: این زیرساخت، حجم مبادلات تجاری در کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب را به شکل محسوسی افزایش داده و جایگاه ژئوپلیتیک ایران در ترانزیت بین‌المللی را تقویت می‌کند.

این اقدام در راستای سیاست کلان دولت برای همگرایی منطقه‌ای و فعال‌سازی دیپلماسی حمل‌ونقل ارزیابی می‌شود که می‌تواند سود سرشار اقتصادی و امنیتی برای کشورهای پیرامونی به همراه داشته باشد.