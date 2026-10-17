دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در سومین دوره مسابقه ملی و مساله‌محور «راهی‌شو» با ارائه طرح‌هایی در حوزه هوش مصنوعی، بازچرخانی آب در صنایع حفاری و بهینه‌سازی فرآورش نفت‌خام، رتبه‌های برتر این رقابت را کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سامان زینالی، دانشجوی دکترای مهندسی شیمی، و دکتر اسماعیل فرمانی، دانش‌آموخته دکترای مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در قالب تیم «وارش» با ارائه طرح «طراحی سیستم بازچرخانی آب مبتنی بر فیلتراسیون پیشرفته غشایی و فناوری‌های غشایی برای کاهش مصرف آب در عملیات حفاری» رتبه نخست مسابقه را کسب کردند.

این طرح با هدف بهینه‌سازی مصرف آب در فعالیت‌های صنعتی و کاهش برداشت از منابع آبی توسعه یافته است. در این پروژه، تصفیه و بازچرخانی آب مصرف‌شده در عملیات حفاری با استفاده از فناوری‌های غشایی و فرایند‌های پیشرفته فیلتراسیون مورد توجه قرار گرفته است. استفاده مجدد از آب، کاهش مصرف آب تازه و مدیریت بهتر پساب‌های صنعتی از جمله ظرفیت‌های این طرح به شمار می‌رود.

ابوالفضل دیباجی، دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سرگروه تیم «پارس وان»، در این مسابقه موفق شد در پروژه «کشف تقلب در تصاویر خسارت اتومبیل با مدل‌های هوش مصنوعی» مقام نخست را کسب کند و علاوه بر این، «جایزه ویژه شهید سجاد زبرجدی» را در بخش ویژه هوش مصنوعی این مسابقه دریافت کند.

در این پروژه، با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، سامانه‌ای برای شناسایی تقلب در تصاویر خسارت خودرو طراحی و پیاده‌سازی شده است. افزایش دقت و سرعت ارزیابی خسارت و کاهش خطای انسانی از اهداف توسعه این سامانه عنوان شده است.

محمدعلی کاویانپور، دانشجوی دکترای مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز به همراه اعضای تیم «پترو پایدار» با طرح «ارائه مهندسی و امکان‌سنجی پالایشگاه کوچک (Mini Refinery) جهت بهینه‌سازی فرآورش نفت‌خام» به‌عنوان سومین تیم برتر این دوره از مسابقه انتخاب شد.

سومین دوره مسابقه ملی و مسئله‌محور «راهی‌شو» با حمایت مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند، بنیاد ملی نخبگان در قالب طرح شهید بابایی و دیگر حامیان برگزار شد. مراسم اختتامیه این رقابت در پژوهشگاه نیرو برگزار شد و جمعی از مسئولان از جمله مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و محمدعلی زلفی‌گل، وزیر پیشین علوم، تحقیقات و فناوری در آن حضور داشتند.