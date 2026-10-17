ساخت باند دوم طبس-یزد در محدوده خراسان جنوبی ۲۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که تکمیل آن نیازمند ۵۶هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان اعتبار است.

معاون ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: طول کل محور طبس-یزد ۳۴۰ کیلومتر است که ۱۵۰ کیلومتر آن در خراسان جنوبی واقع شده است.

براهیمی افزود: از این مسیر ۳۴ کیلومتر معادل ۲۷ درصد طرح، بهره برداری شده و ۱۹ کیلومتر دیگر در دست ساخت است.

وی با بیان اینکه تاکنون برای این طرح ۴ هزار و ۱۲ میلیارد ریال هزینه شده است گفت: تکمیل این طرح نیازمند ۵۶هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان اعتبار دیگر است.

معاون ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی افزود: از ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب سال ۱۴۰۴ برای باند دوم طبس-یزد هزار و ۶۵۴ میلیارد ریال معادل ۵۴ درصد تخصیص یافته است.

براهیمی همچنین بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ این طرح را ۸هزار و ۷۰۷ میلیارد ریال اعلام کرد.