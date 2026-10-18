۲۲ بانوی کارآفرین روستای کوهان با تشکیل صندوق‌های خرد خانگی و دریافت تسهیلات ۱۰ و ۲۰ میلیون تومانی، زمینه اشتغال حدود ۱۰۰ نفر را در این روستا فراهم کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بانوان کارآفرین روستا در زمینه تولید صنایع‌دستی از جمله حصیربافی، سفال و حوله‌بافی و همچنین تولید محصولات خانگی و انواع خوراکی‌ها مانند عسل و مربا فعالیت می‌کنند و محصولات تولیدی خود را با برپایی نمایشگاه عرضه می‌کنند.

جهاد کشاورزی نیز با برگزاری دوره‌های آموزشی، گواهینامه‌های مهارت برای این بانوان صادر کرده است.

دولت نیز برای حمایت از اشتغال و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بانوان، به هر نفر تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص می‌دهد.

روستای کوهان در ۲۵ کیلومتری شرق اصفهان و در بخش براآن شمالی شهرستان اصفهان واقع شده است.