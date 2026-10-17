استاندار ایلام در نشست شورای فرهنگ عمومی استان با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مردم را محکم‌ترین سلاح نظام برای مقابله با استکبار جهانی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نشست شورای فرهنگ عمومی استان ایلام با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور در دانشگاه ایلام برگزار شد.

«احمد کرمی» استاندار ایلام در این نشست مردم را برنده‌ترین و محکم‌ترین سلاح نظام اسلامی برای مقابله با استکبار جهانی دانست.

وی گفت: مردمی که بیش از هفت ماه به‌رغم مشکلات معیشتی در میدان هستند، بزرگ‌ترین پشتوانه نظام اسلامی هستند و ضروری است همه تلاش خود را برای حل مشکلات آنان به کار گیریم.

استاندار ایلام افزود: با همکاری دانشگاه، سند توسعه استان با نگاه ویژه به مسائل اجتماعی و سرمایه‌گذاری تهیه شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین «عبدالحسین خسروپناه» دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این نشست تاکید کرد: دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه برای حل مسائل فرهنگی و اجتماعی پای کار بیایند.

وی با ضروری خواندن تشکیل قرارگاه فرهنگی در هر استان گفت: مسائل و مشکلات هر استان شناسایی شود و در هر جلسه قرارگاه، برای یک مسئله به کمک نخبگان دانشگاه و حوزه، راهکار عملیاتی ارائه شود.

وی افزود: دستگاه‌ها بودجه‌های خود را برای حل مسائل فرهنگی، اجتماعی و معیشتی استان‌ها به کار گیرند و مسئولیت‌های اجتماعی و مرز نیز در استان ایلام نقش موثری در توسعه همه‌جانبه خواهد داشت.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همدلی رسانه‌ها و دستگاه‌های فرهنگی را برای حل مشکلات فرهنگی استان‌ها موثر دانست.

وی با انتقاد از نبود تجارت چمدانی و کول‌بری در مرز مهران گفت: با استفاده از این ظرفیت، بخشی از مشکلات معیشتی مردم استان ایلام رفع خواهد شد و همچنین از مدیران خواست الگوی قرارگاه فرهنگی را بیاموزند.